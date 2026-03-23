Dnevni horoskop za 23. mart: Energija novih početaka

Izložba Branimira Karanovića u Kovinu: Fotografija koja briše granicu sa crtežom
Prvi radni dan u nedelji donosi fokus na ambicije, ali i potrebu za balansom u emotivnim odnosima.
16:00
23.03.2026
Prvi radni dan u nedelji donosi fokus na ambicije, ali i potrebu za balansom u emotivnim odnosima.
Ovan
Posao: Danas briljirate u pregovorima. Iskoristite harizmu da dobijete ono što želite.
Ljubav: Strastveni susret je na pomolu. Slobodni Ovnovi privlače poglede.
Zdravlje: Puni ste energije, ali pazite na glavu – moguća je blaga tenziona glavobolja.
Srećni brojevi: 7, 19, 21
Dnevna boja: Crvena
Poruka: Verujte svojoj intuiciji, vodi vas ka uspehu.
Bik
Posao: Stabilnost vam je prioritet. Dobra vest stiže od kolege u vezi sa starim projektom.
Ljubav: Partner traži više pažnje. Poklonite mu vreme, vratiće vam se višestruko.
Zdravlje: Potreban vam je kvalitetniji san.
Srećni brojevi: 2, 14, 33
Dnevna boja: Zelena
Poruka: Strpljenje je tvoja najveća vrlina danas.
Blizanci
Posao: Haotičan početak dana, ali vaša snalažljivost spasava stvar.
Ljubav: Zanimljiva prepiska može prerasti u nešto više. Budite duhoviti.
Zdravlje: Osetljiva su vam pluća, izbegavajte zadimljene prostorije.
Srećni brojevi: 5, 11, 28
Dnevna boja: Žuta
Poruka: Fokusiraj se na jednu stvar, nemoj se rasplinjavati.
Rak
Posao: Danas ste emotivno vezani za rezultate rada. Ne primajte kritike previše lično.
Ljubav: Toplina doma je ono što vam treba. Veče uz film sa voljenom osobom je idealno.
Zdravlje: Povedite računa o ishrani, mogući su problemi sa varenjem.
Srećni brojevi: 4, 18, 22
Dnevna boja: Srebrna
Poruka: Tvoja osetljivost je tvoja snaga, a ne slabost.
Lav
Posao: Svi gledaju u vas. Preuzmite odgovornost za timski rad.
Ljubav: Ponos vam može stati na put sreći. Izvinite se ako ste pogrešili.
Zdravlje: Odlično, osećate se nepobedivo.
Srećni brojevi: 1, 9, 30
Dnevna boja: Zlatna
Poruka: Danas si lider, vodi primerom.
Devica
Posao: Analitički pristup vam donosi pohvale nadređenih. Detalji su ključni.
Ljubav: Razmišljate o prošlosti. Ne dajte starim pričama da pokvare novu šansu.
Zdravlje: Pad imuniteta, pojačajte unos vitamina C.
Srećni brojevi: 3, 15, 27
Dnevna boja: Braon
Poruka: Organizacija je pola završenog posla.
Vaga
Posao: Diplomatija je vaše drugo ime. Uspešno rešavate jedan kancelarijski sukob.
Ljubav: Harmonija u vezi. Slobodne Vage flertuju na radnom mestu.
Zdravlje: Pripazite na bubrege, pijte više vode.
Srećni brojevi: 6, 20, 31
Dnevna boja: Ružičasta
Poruka: Nađi balans između davanja i primanja.
Škorpija
Posao: Fokusirani ste na finansije. Dobar je trenutak za ulaganje ili štednju.
Ljubav: Intenzivne emocije. Ne budite previše ljubomorni bez razloga.
Zdravlje: Mogući su bolovi u leđima zbog sedenja.
Srećni brojevi: 8, 13, 26
Dnevna boja: Crna (ili tamno bordo)
Poruka: Tvoja transformacija počinje malom promenom navika.
Strelac
Posao: Optimizam vas gura napred. Planirate poslovno putovanje ili edukaciju.
Ljubav: Žudite za slobodom, ali partner želi obavezu. Razgovarajte otvoreno.
Zdravlje: Čuvajte se povreda u sportu ili teretani.
Srećni brojevi: 9, 12, 35
Dnevna boja: Ljubičasta
Poruka: Svet je tvoj, samo napravi prvi korak.
Jarac
Posao: Disciplina je na vrhuncu. Završićete sve obaveze pre roka.
Ljubav: Delujete hladno, ali iznutra kuvate. Pokažite emocije rečima.
Zdravlje: Proverite zube ili nivo kalcijuma.
Srećni brojevi: 10, 24, 32
Dnevna boja: Siva
Poruka: Rad se isplati, ali ne zaboravi da živiš.
Vodolija
Posao: Vaše ideje su ispred vremena. Neko će ih konačno prepoznati.
Ljubav: Prijateljstvo se lako može pretvoriti u romansu. Otvorite oči.
Zdravlje: Cirkulacija je slaba, krećite se više.
Srećni brojevi: 11, 23, 29
Dnevna boja: Tirkizna
Poruka: Tvoja autentičnost je tvoj najveći adut.
Ribe
Posao: Danas sanjarite više nego što radite. Vratite se u realnost da ne napravite grešku.
Ljubav: Romantika je u vazduhu. Partner vam sprema iznenađenje.
Zdravlje: Skloni ste alergijama ili prehladama.
Srećni brojevi: 12, 17, 34
Dnevna boja: Okean plava
Poruka: Slušaj svoje srce, ono zna put.
(Pančevac)