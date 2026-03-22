Glamočić: Za poljoprivrednike gorivo maksimalno 184 dinara

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić rekao je danas da čak iako cena goriva bude rasla, za poljoprivrednike će maksimalno biti 184 dinara, i dodao da će povraćaj akciza biti povećan sa 50 na 57,64 dinara.

Glamočić je istakao za RTS da je Srbija „zaista stabilna što se tiče snabdevanja đubrivom, gorivom i svim sirovinama“.

„I poljoprivrednici i svi građani Srbije mogu da budu mirni. Naravno, ako ovo čudo što se dešava u svetu potraje nekoliko meseci, a posle toga niko ne zna šta će se dešavati sa svetom. Ali za razliku od drugih država i okruženja, zaista smo stabilni što se tiče snabdevanja gorivom, svim sirovinama i đubrivom“, rekao je Glamočić.

Država je, kako je naveo, već započela isplatu podsticaja za setvu, i to odmah po raspisivanju javnog poziva pre tri nedelje.

„Odmah drugi dan nakon raspisivanja smo počeli da isplaćujemo novac. Već je leglo na račune poljoprivrednicima više od 15 milijardi dinara. Obradili smo predmete za 21 milijardu dinara. Međutim, apelujem na poljoprivrednike da prihvataju rešenja. Oni ne pogledaju u e-sanduče, da se odreknu prava na žalbe i da im novac odmah može stići“, naveo je Glamočić.

Istakao je da se posebna mera odnosi na cenu goriva, koja je za poljoprivrednike značajno niža nego za ostale građane.

„Građani Srbije plaćaju 212 dinara za dizel, a poljoprivredni proizvođači 181 dinar. Predsednik je rekao da čak ako cena bude rasla, za poljoprivrednike će maksimalno biti 184 dinara“, objasnio je Glamočić.

Ukazao je da je država uvek davala povrat akciza poljoprivrednim proizvođačima i da je do sada to bilo 50 dinara, a sada će biti 57,64 dinara.

„U ovoj situaciji poljoprivrednici su prošli još bolje. Povrat će biti 57,64 dinara. To znači da ako građanin Srbije uobičajeno plaća 212 dinara, poljoprivrednici će plaćati ukupno 123,37 dinara“, navodi Glamočić.

Poljoprivrednicima je na raspolaganju i najpovoljnija kreditna podrška na tržištu, istakao je on. „Po kamatnim stopama, na primer, za đubrivo sa 0 odsto kamate – to nema nigde na tržištu. Za žene i za mlađe od 40 godina jedan odsto, za sve ostalo je tri odsto. Znači, mogu da kupe sve – od hemije, đubriva, mehanizacije, opreme šta god žele. Apsolutno najpovoljnije“, dodao je Glamočić.

Dao je i primer kolika je to ušteda na 100 hektara.

„Na primer, oni koji obrađuju 100 hektara zemlje, imaju pravo na 100 litara po hektaru. Kada se preračuna – oni uštede negde oko 7.500 evra“, ukazao je Glamočić.

Uprkos slikama nestašica iz pojedinih evropskih zemalja, u Srbiji nema problema sa snabdevanjem goriva, ocenio je ministar.

„Nema apsolutno nigde problema. Nemate nigde u Srbiji gužve na pumpama“, naglasio je Glamočić.

Prolećni radovi su već u toku, ukazao je on, a u narednim danima očekuje se intenziviranje setve.

„Sada ide sadnja krompira, luka, šargarepe. Za desetak dana polako počinje i sve drugo“, naveo je Glamočić.

Prema njegovim rečima, Srbija je u povoljnoj poziciji i kada je reč o đubrivu i hrani.

„Srbija je najveći proizvođač fosforne kiseline, monoamonijum fosfata u Evropi. I nema brige što se tiče MPK đubriva koje se najviše koristi – mi smo obezbeđeni i za prolećnu i za jesenju setvu. Kažem jesenju, jer nikad se ne zna koliko će ovo potrajati. Za prolećnu imamo dovoljno azotnih đubriva, znači ostaje nam samo briga nešto sa azotnim đubrivima do jeseni, ali do jeseni još ima vremena“, rekao je Glamočić.

(RTS)