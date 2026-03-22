APR se oglasio: Baze podataka nisu kompromitovane, sve je bezbedno!

Agencija za privredne registre (APR) saopštila je da je došlo do kompromitovanja spoljašnjeg korisničkog naloga preko kojeg se pristupalo jednom od aplikativnih sistema APR-a, ali da baze podataka APR-a nisu kompromitovane, da je celokupan informacioni sistem u potpunosti bezbedan, kao i lični i ostali podaci korisnika usluga koji se dostavljaju u postupcima koji se vode kroz aplikativne sisteme te agencije.

APR navodi da je, nakon detaljno sprovedene provere, utvrđeno da je došlo do kompromitovanja spoljašnjeg korisničkog naloga preko kojeg se pristupalo jednom od aplikativnih sistema APR-a, a ovaj izolovani incident ni na koji način nije ugrozio bezbednost i integritet informacionog sistema agencije, koji sve vreme nesmetano funkcioniše.

Kako se navodi u saopštenju, APR nastavlja da kontinuirano prati stanje informacionog sistema i primenjuje sve mehanizme bezbednosne zaštite kako bi osigurala nesmetano pružanje usluga građanima i privredi.

(APR)