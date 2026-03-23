Predsednik Vučić u iznenadnoj poseti Emiratima, sastao se sa Bin Zajedom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Abu Dabiju sa predsednikom UAE šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, nakon čega je napisao na Instagram nalogu:

– U višečasovnoj, iznenadnoj, ali važnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Posebno zahvalan predsedniku UAE @mohamedbinzayed što me je sačekao i ispratio na aerodoromu i time pokazao veliko poštovanje prema našoj zemlji. Tokom susreta sam još jednom izrazio najoštriju osudu napada na UAE, uz punu solidarnost Srbije sa prijateljskim narodom Emirata u ovim teškim i zabrinjavajućim okolnostima. U trenucima kada je Bliski istok suočen sa ozbiljnim iskušenjima, a posledice sukoba i nestabilnosti daleko prevazilaze granice regiona, važno je da jasno pokažemo podršku prijateljima, ali i odgovornost u traženju puta ka miru i stabilnosti.

Razmenili smo mišljenja i o našim bilateralnim odnosima zasnovanim na međusobnom poverenju, poštovanju i konkretnim rezultatima. Posebno sam istakao da Srbija želi da nastavi da razvija sveobuhvatnu saradnju sa UAE, od investicija i energetike do novih tehnologija i razvojnih projekata, ali isto tako i da sačuva politički dijalog na najvišem nivou, koji je u ovakvim trenucima od izuzetne važnosti. Srbija izuzetno ceni podršku i odnos koji UAE pokazuju prema našoj zemlji, a posebno spremnost da i u složenim globalnim okolnostima zajedno tražimo nova rešenja i jačamo saradnju u oblastima od strateškog značaja. Uveren sam da prijateljstvo koje smo godinama gradili predstavlja čvrst temelj za dalje povezivanje naših država i naroda.

Zahvalan predsedniku Mohamedu bin Zajedu na srdačnom gostoprimstvu, otvorenom i sadržajnom razgovoru, kao i na odnosu koji pokazuje prema Srbiji. U ovakvim nelakim vremenima, važno je imati prijatelje koji razumeju težinu trenutka, ali i značaj mira, stabilnosti i saradnje za budućnost naših naroda.

