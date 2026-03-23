Fudbalska tvrđava u Padini: FK Dolina sigurna protiv Omladinca

U okviru 18. kola Prve južnobanatske područne lige, fudbaleri Doline savladali su ekipu Omladinca iz Deliblata rezultatom 2:0 (1:0). Pred domaćom publikom viđena je izuzetno borbena utakmica u kojoj je domaćin pokazao karakter i zasluženo upisao nova tri boda.

Čapelja nesavladiv, Delić „skratio muke“ domaćinu

Iako je naš tim u susret ušao nešto opuštenije, gosti su to pokušali da iskoriste ranim pritiskom. Tokom prvog poluvremena fudbaleri Omladinca stvorili su nekoliko ozbiljnih prilika, ali je na visini zadatka bio golman Sebastijan Čapelja. Njegove sigurne intervencije sačuvale su mrežu netaknutom i ulile preko potrebno samopouzdanje ekipi.

Nagrada za strpljenje stigla je u najboljem mogućem trenutku. U samoj završnici prvog dela igre, David Delić je majstorski izveo slobodan udarac i doneo prednost Dolini (1:0), što je odredilo dalji tok meča.



Dominacija u nastavku i potvrda pobede

Drugo poluvreme donelo je još veću tenziju i oštre duele na ivici incidenta. Gosti su nastavak meča igrali sa igračem manje, što je Dolina iskoristila da u potpunosti preuzme inicijativu. Stalni pritisak i kontrola igre krunisani su pogotkom Tanaskovića, koji postavlja konačnih 2:0.

Uprkos varnicama na terenu, sve je ostalo u okvirima prave prvenstvene, „muške“ borbe koja dolikuje ovom rangu takmičenja.



Igrač utakmice: David Delić

Epitet najboljeg pojedinca susreta zasluženo je poneo David Delić. Osim što je postigao vodeći gol koji je prelomio utakmicu, Delić je tokom svih 90 minuta bio najagilniji igrač na terenu, konstantno kreirajući opasnost pred golom gostiju.

Uprava FK Dolina se zahvaljuje ekipi FK Omladinac Deliblato na borbenoj igri, kao i ekipi MEDIA LIVE TV i komentatoru Vladi Mertelu na profesionalnom prenosu meča.

(Pančevac)