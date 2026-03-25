Budući majstori kuhinje i barmeni u Vršcu: Završena smotra najboljih učenika ugostiteljstva

Poljoprivredna škola „Vršac“ bila je dva dana ponosni domaćin 21. Republičkog takmičenja učenika kuvara, konobara, poslastičara i barmena. Ova trodnevna manifestacija okupila je krem budućih ugostiteljskih radnika iz cele Srbije, zabeleživši rekordan broj učesnika.

Vršac kao centar znanja i razmene iskustva

Našu školu i grad posetilo je 80 najboljih učenika i 70 njihovih mentora iz ukupno 30 škola širom zemlje. Tokom tri radna dana, holovi i kabineti Poljoprivredne škole bili su ispunjeni kreativnošću, veštinom i profesionalizmom. Pored samog takmičarskog dela, ovo je bila jedinstvena prilika za učenike da steknu nova poznanstva, dok su profesori iskoristili vreme za dragocenu razmenu iskustava u obrazovanju mladih kadrova.



Visok plasman domaćina

Ovo je bio prvi put da je Poljoprivredna škola „Vršac“ preuzela ulogu organizatora ovako velikog i značajnog državnog takmičenja. S ponosom ističemo da je naša škola u izuzetno jakoj konkurenciji zauzela visoko šesto mesto u ukupnom ekipnom plasmanu.

– Ovo takmičenje donelo je ogromno iskustvo svim zaposlenima i dalo nam podstrek da budemo još bolji. Naši učenici su ostvarili respektabilan rezultat, a verujemo da će im stečeno znanje na domaćem terenu pomoći da na nekom od narednih takmičenja zauzmu i jedno od prva tri mesta – poručuju iz kolektiva škole.

Rezultati dostupni onlajn

Zvanični rezultati po kategorijama su objavljeni i svi zainteresovani ih mogu pogledati na zvaničnom sajtu škole: www.bioskola.edu.rs.

(Pančevac)