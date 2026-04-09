Nikada neće uvenuti: Orhideje ne zalivajte vodom, već ovom tečnošću

Orhideje su poznate kao cvet uspešnih ljudi i odavno simbolizuju ljubav i romantiku. Glavni razlog zašto se ljudi zaljubljuju u sobne orhideje je svakako njihovo cveće.

Svaka vrsta orhideje ima specifične uslove za cvetanje, ali za većinu komercijalnih sorti, oni su prilično jednostavni.

Orhideje koje rastu na sunčanim mestima ili u uslovima sa povremenim sušnim periodima imaju debele, kožaste listove prekrivene voštanim premazom koji sprečava isušivanje, dok vrste koje preferiraju senovita mesta imaju duguljaste i tanke listove.

Većinu orhideja karakterišu višegodišnji listovi, dok neke vrste, posebno one koje rastu sa naizmeničnim listovima u parovima, svake godine odbacuju stare listove i razvijaju nove sa novim pseudolukovicama, kako je izvestio Plantella.

Orhideje nisu najlakše za održavanje, ali postoji trik koji može pomoći u nezi. Ako mislite da je najbolje zalivati ih običnom vodom, grešite. Najbolji način da ih zalivate je zelenim čajem. Da, dobro ste čuli.

Važno je da čaj ne bude previše jak, a orhideje treba zalivati umereno – dve kašike čaja dnevno su dovoljne. Takođe se preporučuje da ih ne zalivate čajem tokom vikenda. Pored orhideja, zeleni čaj se može koristiti i za zalivanje ruža. Da li biste želeli da ga isprobate?

