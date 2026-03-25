Farbanje jaja sodom bikarbonom je hit na mrežama: Magične šare dobijaju se na potpuno prirodan način

Iako je svaka domaćica najčešće koristi za čišćenje površina u domu i neutralisanje neprijatnih mirisa, soda bikarbona daje fenomenalne rezultate i prilikom praznične dekoracije, odnosno farbanja jaja.

Ovaj metod ćete obožavati jer je potpuno prirodan, a rezultat su prelepa uskršnja jaja koja će oduševiti sve ukućane. Tehnika je veoma jednostavna, a pruža raznobojne šare nestvarnih nijansi, zbog čega ćete poželeti da je koristite svake godine.

Šta je sve potrebno za farbanje jaja sodom bikarbonom?

Za ovu tehniku nije vam potrebno mnogo sastojaka, a većinu stvari verovatno već imate u svojoj kuhinji. Kako bi vaše farbanje bilo uspešno, pripremite sledeće:

Soda bikarbona

Tečne prehrambene boje po želji

Malo vode

Malo sirćeta

Kalupi za mafine i četkica za premazivanje

#diyEaster #easterinspo #toddleractivities ♬ Homestead – John Smith @kelly.oester Our new FAVORITE way to dye eggs 🤩 It creates beautiful eggs, doesn’t require any soaking or waiting, and is SO much fun!!! The boys couldn’t stop giggling and Jack said „this is the BEST day of my LIFE“ 😂 ✨Mix 1 tbsp baking soda, 1 tsp water at a time until desired consistency, and 2-3 drops of food coloring to make „paint“. ✨The thicker the consistency the better. ✨Paint the eggs! ✨Slowly drizzle vinegar onto the eggs (we went a little crazy). We used medicine cups to pour, but a dropper or measuring cup would work great. ✨When the vinegar hits the baking soda a fizzy reaction occurs which creates a colorful marbled effect on the eggs! ✨Once the reaction stops, rinse eggs with water and then dry with a paper towel. ✨That’s it!✨ Enjoy! #easteregg

Korak po korak: Procedura farbanja

Da biste dobili savršeno ukrašena uskršnja jaja, pratite ovu brzu i jednostavnu proceduru:

Priprema paste: U kalupe za mafine sipajte po jednu kašičicu sode bikarbone i dodajte po 2 do 3 kapi željene tečne prehrambene boje.

Mešanje: U kalupe sipajte sasvim malo vode, tek toliko da se napravi gusta pasta. Važno pravilo glasi – što gušće, to bolje. Lepo sjedinite smesu dok ne dobijete jednoličnu boju.

Nanošenje: Pomoću četkice nanesite pripremljenu pastu i željene boje direktno na jaja.

Magija sa sirćetom: Kada završite sa nanošenjem boja, preko jaja prelijte vrlo malo sirćeta. U tom trenutku smesa počinje da peni, stvarajući jedinstvene i neponovljive šare.

Ispiranje: Kada smesa prestane da peni, proces je završen. Pažljivo isperite svako jaje pod blagim mlazom vode kako bi spao višak boje.

I to je to – postupak je gotov, a vi ste dobili unikatna šarena jaja za predstojeći praznik. Isprobajte ovaj trik i uverite se zašto je soda bikarbona postala apsolutni favorit u dekorisanju.

(Novi.ba)