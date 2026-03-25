Zvezde otkrivaju: Kome 25. mart donosi poslovni uspeh, a kome ljubavnu romansu
Evo opšteg horoskopa za sredu, 25. mart 2026. godine. Mesec se nalazi u Blizancima, što donosi dan pun komunikacije, brzih vesti i društvenosti.
♈ Ovan
Posao: Danas se oslonite na intuiciju. Neki stari projekat bi mogao ponovo postati aktuelan.
Ljubav: Slobodni Ovnovi mogu dobiti zanimljivu poruku preko društvenih mreža. Zauzeti planiraju putovanje.
Zdravlje: Pripazite na zglobove i kolena.
Poruka: Slušaj više nego što pričaš.
Srećan broj: 9 | Boja dana: Crvena
♉ Bik
Posao: Finansije su u fokusu. Moguć je manji neočekivani dobitak ili vest o povišici.
Ljubav: Harmonija u domu. Partner vam priprema lepo iznenađenje.
Zdravlje: Moguća prolazna glavobolja zbog promene vremena.
Poruka: Stabilnost je tvoja najveća snaga.
Srećan broj: 6 | Boja dana: Zelena
♊ Blizanci
Posao: Mesec u vašem znaku daje vam neverovatnu harizmu. Idealno vreme za pregovore.
Ljubav: Zračite privlačnošću. Ako ste slobodni, neko će vas direktno šarmirati.
Zdravlje: Puni ste energije, idealno za sport.
Poruka: Iskoristi svojih pet minuta slave.
Srećan broj: 5 | Boja dana: Žuta
♋ Rak
Posao: Povucite se malo iz gužve. Najbolje rezultate postižate radeći samostalno.
Ljubav: Emotivni ste više nego obično. Partneru je potrebna vaša nežnost.
Zdravlje: Potrebno vam je više sna.
Poruka: Mir dolazi iznutra.
Srećan broj: 2 | Boja dana: Srebrna
♌ Lav
Posao: Prijatelji i kontakti vam danas otvaraju važna vrata. Razmišljajte o timskom radu.
Ljubav: Društveni život je buran. Moguć je flert sa nekim koga dugo poznajete.
Zdravlje: Odlično se osećate.
Poruka: Prijateljstvo je temelj svega.
Srećan broj: 1 | Boja dana: Zlatna
♍ Devica
Posao: Fokusirani ste na karijeru. Nadređeni primećuju vaš trud i pedantnost.
Ljubav: Ozbiljni razgovori o budućnosti donose olakšanje.
Zdravlje: Kontrolišite ishranu, izbegavajte brzu hranu.
Poruka: Red i rad vode do cilja.
Srećan broj: 4 | Boja dana: Teget
♎ Vaga
Posao: Danas vas privlače nove ideje i učenje. Mogući kontakti sa inostranstvom.
Ljubav: Žudite za avanturom. Iznenadite voljenu osobu izlaskom na novo mesto.
Zdravlje: Više se krećite na svežem vazduhu.
Poruka: Proširi svoje vidike.
Srećan broj: 7 | Boja dana: Ružičasta
♏ Škorpija
Posao: Dan za rešavanje zaostalih dugova ili administracije. Budite oprezni sa papirima.
Ljubav: Strasti su naglašene. Odnos sa partnerom je intenzivan i dubok.
Zdravlje: Unosite više tečnosti.
Poruka: Transformacija je neophodna za rast.
Srećan broj: 8 | Boja dana: Bordo
♐ Strelac
Posao: Partnerstva su u prvom planu. Dogovori koje danas sklopite biće dugovečni.
Ljubav: Partner traži više pažnje. Slobodni mogu sresti nekog preko posla.
Zdravlje: Čuvajte grlo i disajne puteve.
Poruka: Kompromis nije poraz.
Srećan broj: 3 | Boja dana: Ljubičasta
♑ Jarac
Posao: Obaveze se gomilaju, ali vaša disciplina je na nivou. Napravite listu prioriteta.
Ljubav: Rutina vam prija, ali nemojte zaboraviti na sitne znake pažnje.
Zdravlje: Pripazite na leđa i držanje.
Poruka: Strpljenje je vrlina.
Srećan broj: 10 | Boja dana: Siva
♒ Vodolija
Posao: Kreativnost vam je na vrhuncu. Odličan dan za umetnike i inovatore.
Ljubav: Dan pun smeha i zabave. Deca ili mlađi članovi porodice donose radost.
Zdravlje: Odlično raspoloženje.
Poruka: Budi svoj i originalan.
Srećan broj: 11 | Boja dana: Tirkizna
♓ Ribe
Posao: Rad od kuće ili porodični biznis danas donose uspeh. Slušajte savet starijeg kolege.
Ljubav: Želite toplinu doma. Veče provedite uz film ili dobru knjigu sa voljenima.
Zdravlje: Moguća osetljivost stomaka.
Poruka: Porodica je tvoja baza.
Srećan broj: 12 | Boja dana: Bela