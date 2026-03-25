Zvezde otkrivaju: Kome 25. mart donosi poslovni uspeh, a kome ljubavnu romansu

Evo opšteg horoskopa za sredu, 25. mart 2026. godine. Mesec se nalazi u Blizancima, što donosi dan pun komunikacije, brzih vesti i društvenosti.

♈ Ovan

Posao: Danas se oslonite na intuiciju. Neki stari projekat bi mogao ponovo postati aktuelan.

Ljubav: Slobodni Ovnovi mogu dobiti zanimljivu poruku preko društvenih mreža. Zauzeti planiraju putovanje.

Zdravlje: Pripazite na zglobove i kolena.

Poruka: Slušaj više nego što pričaš.

Srećan broj: 9 | Boja dana: Crvena

♉ Bik

Posao: Finansije su u fokusu. Moguć je manji neočekivani dobitak ili vest o povišici.

Ljubav: Harmonija u domu. Partner vam priprema lepo iznenađenje.

Zdravlje: Moguća prolazna glavobolja zbog promene vremena.

Poruka: Stabilnost je tvoja najveća snaga.

Srećan broj: 6 | Boja dana: Zelena

♊ Blizanci

Posao: Mesec u vašem znaku daje vam neverovatnu harizmu. Idealno vreme za pregovore.

Ljubav: Zračite privlačnošću. Ako ste slobodni, neko će vas direktno šarmirati.

Zdravlje: Puni ste energije, idealno za sport.

Poruka: Iskoristi svojih pet minuta slave.

Srećan broj: 5 | Boja dana: Žuta

♋ Rak

Posao: Povucite se malo iz gužve. Najbolje rezultate postižate radeći samostalno.

Ljubav: Emotivni ste više nego obično. Partneru je potrebna vaša nežnost.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Poruka: Mir dolazi iznutra.

Srećan broj: 2 | Boja dana: Srebrna

♌ Lav

Posao: Prijatelji i kontakti vam danas otvaraju važna vrata. Razmišljajte o timskom radu.

Ljubav: Društveni život je buran. Moguć je flert sa nekim koga dugo poznajete.

Zdravlje: Odlično se osećate.

Poruka: Prijateljstvo je temelj svega.

Srećan broj: 1 | Boja dana: Zlatna

♍ Devica

Posao: Fokusirani ste na karijeru. Nadređeni primećuju vaš trud i pedantnost.

Ljubav: Ozbiljni razgovori o budućnosti donose olakšanje.

Zdravlje: Kontrolišite ishranu, izbegavajte brzu hranu.

Poruka: Red i rad vode do cilja.

Srećan broj: 4 | Boja dana: Teget

♎ Vaga

Posao: Danas vas privlače nove ideje i učenje. Mogući kontakti sa inostranstvom.

Ljubav: Žudite za avanturom. Iznenadite voljenu osobu izlaskom na novo mesto.

Zdravlje: Više se krećite na svežem vazduhu.

Poruka: Proširi svoje vidike.

Srećan broj: 7 | Boja dana: Ružičasta

♏ Škorpija

Posao: Dan za rešavanje zaostalih dugova ili administracije. Budite oprezni sa papirima.

Ljubav: Strasti su naglašene. Odnos sa partnerom je intenzivan i dubok.

Zdravlje: Unosite više tečnosti.

Poruka: Transformacija je neophodna za rast.

Srećan broj: 8 | Boja dana: Bordo

♐ Strelac

Posao: Partnerstva su u prvom planu. Dogovori koje danas sklopite biće dugovečni.

Ljubav: Partner traži više pažnje. Slobodni mogu sresti nekog preko posla.

Zdravlje: Čuvajte grlo i disajne puteve.

Poruka: Kompromis nije poraz.

Srećan broj: 3 | Boja dana: Ljubičasta

♑ Jarac

Posao: Obaveze se gomilaju, ali vaša disciplina je na nivou. Napravite listu prioriteta.

Ljubav: Rutina vam prija, ali nemojte zaboraviti na sitne znake pažnje.

Zdravlje: Pripazite na leđa i držanje.

Poruka: Strpljenje je vrlina.

Srećan broj: 10 | Boja dana: Siva

♒ Vodolija

Posao: Kreativnost vam je na vrhuncu. Odličan dan za umetnike i inovatore.

Ljubav: Dan pun smeha i zabave. Deca ili mlađi članovi porodice donose radost.

Zdravlje: Odlično raspoloženje.

Poruka: Budi svoj i originalan.

Srećan broj: 11 | Boja dana: Tirkizna

♓ Ribe

Posao: Rad od kuće ili porodični biznis danas donose uspeh. Slušajte savet starijeg kolege.

Ljubav: Želite toplinu doma. Veče provedite uz film ili dobru knjigu sa voljenima.

Zdravlje: Moguća osetljivost stomaka.

Poruka: Porodica je tvoja baza.

Srećan broj: 12 | Boja dana: Bela