Veliki uspeh u Kovinu: Četiri recitatorke putuju na Pokrajinsku smotru u Sečanj

Centar za kulturu Kovin bio je domaćin Zonske smotre recitatora, koja je okupila 82 takmičara iz osnovnih i srednjih škola Južnog Banata. Među njima se predstavilo i dvadeset najboljih govornika iz kovinske opštine.

Odluku o najboljima doneo je stručni žiri u sastavu: Predrag Momčilović, profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, i Ana Leskovac, profesorka slovačkog jezika.

Od ukupno 19 recitatora koji su obezbedili plasman na Pokrajinsku smotru, čak četiri su učenice iz Kovina.

Na najvećoj smotri recitatora Vojvodine, koja će se održati od 24. do 26. aprila u Sečnju, opštinu Kovin ponosno će predstavljati:

Kaja Truja, učenica trećeg razreda OŠ „Đura Jakšić“

Miona Rvović, učenica šestog razreda OŠ „Desanka Maksimović“

Danica Konstantinović, učenica prvog razreda Gimnazije i SSŠ „Branko Radičević“

Daria Andrea Čančar, učenica četvrtog razreda Gimnazije i SSŠ „Branko Radičević“

Ovaj uspeh kruna je predanog rada nastavnika, posvećenosti škola i kontinuirane podrške kulturnih institucija. Takmičenje je održano pod pokroviteljstvom Opštine Kovin, koja kroz rad Centra za kulturu decenijama neguje umetničko izražavanje i razvoj mladih talenata.

Plasman kovinskih učenica na pokrajinski nivo takmičenja predstavlja važan uspeh za celu zajednicu i potvrdu da Kovin ostaje jedan od centara kulture u ovom delu Banata.

(Opština Kovin)