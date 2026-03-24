Dan koji Pančevo nikada neće zaboraviti: Obeležena godišnjica početka NATO agresije

U Pančevu je obeležen dan početka NATO agresije na našu zemlju polaganjem venaca na spomenik palim Pančevcima u ratovima devedesetih u Gradskom parku.

Tog 24. marta 1999. godine počelo je NATO bombardovanje, tada Savezne Republike Jugoslavije, akcija je nazvana „Milosrdni anđeo“, a trajala je 78 dana i odnela je više od 2.500 života. Tigran Kiš, predsednik Skupštine Grada Pančeva, zajedno sa Darkom Ješićem, članom Gradskog veća zaduženim za kulturu i omladinu, položio je venac u ime Grada Pančeva i tom prilikom se obratio prisutnima.

Tigran Kiš, predsednik Skupštine Grada Pančeva, istakao je da je 24. mart 1999. godine dan koji niko od „nas nikada neće zaboraviti“.

Podsetio je da su tada NATO bombe počele da padaju i jedan od prvih gradova koji je pogođen u tim napadima je bio grad Pančevo.

„Fabrika aviona „Utva“ gađana je nešto nakon 20 časova to veče. Sledećih 78 dana više od 20 puta je grad bombardovan. Gađana su postrojenja Rafinerije, Petrohemije i Azotare, što predstavlja ratni zločin sa obzirom na to da su te fabrike samo nekoliko kilometara udaljene od centra grada. Posledice tog bombardovanja živeli smo godinama nakon toga, a posledice prvog koraka u rušanju međunarodnog poretka i međunarodnog prava, živimo i danas. Danas se taj 24. mart mnogo više spominje u svetu, zato što se svuda prepoznaje kao početak uspostavljanja jednog novog međunarodnog poretka. Mi nikad nećemo zaboraviti taj dan“, naglasio je Kiš.

Kiš je pozvao sve Pančevce i sve građane Srbije ujedine i bore oko istog cilja: očuvanja mira, stabilnosti, nezavisnosti i vojne neutralnosti svi jer , kako je istakoa, drugu otadžbinu nemamo,

U organizaciji SUBNOR-a, vence su na spomenik položili i predstavnici udruženja boraca, ratnih vojnih invalida i porodice palih boraca, veterani 72 specijalne i 51. mehanizovane brigade, kao i sugrađani.

