Vučić u Vranju na obeležavanju Dana sećanja: “Srbija je sve, za Srbiju vredi živeti i boriti se”

U Vranju je obeležen Dan sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine, a prisutnima se obratio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Okupljenima u Vranju obratio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Vaša svetosti, poštovani gospodine Dodik, časni oci, predstavnici islamske zajednice, dragi narode, vojnici, policajci, hvala vam što ste večeras ovde. Ovo mi je 13 put da prisustvujem ovakvim događajima 24. marta na obeležavanju dana NATO agresije. Ne bi toga bilo da predsednik Dodik i ja, tada, se nismo dogovorili da sve lepe, teške i užasne stvari, ali važne datume, obeležavamo zajedno”, rekao je Vučić na početku obraćanja.

Takođe, on se zahvalio svim prijateljima iz regiona koji su došli u Vranje na godišnjicu NATO agresije.

“Kad god mislimo da je prošlo toliko godina i da su rane zaceljene, uvek se iznenadimo i shvatimo da nisu ni blizu zaceljenja, kao da i dalje krvare, kao da je juče sve bilo. Danas vidimo stvarimo mnogo jasnije, svaki rat koji traje u svetu, svako nasilje danas, nije počelo juče, već 24. marta 1999. godine. I ako neko danas pita zašto se krši međunarodno pravo, jedini tačan odgovor je zbog dozvole koja je izada 24. marta 1999. godine”, naveo je on.

Kako je dodao, ovo nije samo skup sećanja.

“Naravno da je skup sećanja, ubijali su nam decu, vojnike, policajce, civile, i uvek ćemo im odavati parastos, pomen i sećati ih se. Ali ovo je i upozorenje za budućnost i to nam je nauk, ali onaj ko ne uči iz sopstvene istorije nikada neće ništa naučiti ni iz istorije drugih naroda. Te 1999. godine, pošto su uništili srpsku Krajinu, proterali stanovništvo, one koji su mogli pobili, na red je došlo KiM i konačno uništavanje Srbije”, istakao je Vučić.

“Tražili su od Mađarske da krene u napad, Orban je odbio”

Prema njegovim rečima, oni su imali “albanske teroriste, koje su do zuba naoružavali”.

“Imali su i strašan uticaj na sve medije za unutrašnje rušenje Srbije, uvek je bilo i onih koji su bili njihovi dobrovoljni podanici, ali srećom uvek je većinski deo bio slobodarski orijentisan. Tražili su od mađarske vlade da krenu u napad sa severa zemlje, nedavno se otkrilo. Zahvaljujući Viktoru Orbanu do toga nije došlo”, kazao je Vučić.

Posle 5. oktobra nismo gonili nikoga ko je učestvovao u NATO agresiji, samo krivce, dodao je on.

“Kada su ovde u Vranju ubili 62 osobe, kada su ubili malu Milicu i Irenu, to je bio početak rušenja Srbije, ponižavanja Srbije. SRJ je nestala za godinu dana. Rekli su ne treba nam savezna država, pa smo živeli u Srbiji i Crnoj Gori, a onda je i Crna Gora otišla. Onda su krenuli i lažni pregovori u Beču, da bi 2008. proglasili Albanci na KiM svoju nezavisnost”, podsetio je on.

Kako je dodao, tada je ćutalo rukovodstvo, kao i svi.

“Nisu smeli da nazovu pravim imenom. Zašto? Zato što su mi govorili dobićeš Nobelovu nagradu, samo priznaj tzv. Kosovo, a ja sam se trudio da gledam u budućnost, uvek sam pratio stope moje dece, manje predaka svojih. Otimamo se od svega i gradimo, Srbija staje na noge i znamo da nam nikada neće oprostiti to što smo hteli da budemo malo ostrvo slobode, da budemo sluge narodu svom a ne tuđim državama”, kazao je Vučić.

“Danska je prva priznala nezavisnost tzv. Kosova”

Kako je istakao, Danska je prva priznala nezavisnost tzv. Kosova, danas se suočava sa napadom na njihov teritorijalni integritet.

“Danas je nemački predsednik rekao da je napad na Iran kršenje međunarodnog prava. Nikada to nisu rekli za Srbiju. Jer su u tome i oni učestvovali. I nikada neće reći. Ali u najtežim uslovima u kojima smo ostali. Zemlja uništena, nema posla, ostala bez saveza država, bez KiM, kako su to neki proglasili, glad se valja ulicama. Nikako da se sete Srbije i njenog integriteta. Na evropskom smo putu i znamo da sami moramo da budemo snažni i jaki, mudri”, naveo je on.

Vučić je dodao da je Srbija u međuvremenu gradila svoju vojsku.

“Želim da znate svi samo jednu stvar, pogotovo vi iz ovih krajeva, mi smo u međuvremenu gradili našu vojsku, neki su nam se smejali, ali za nas ne postoje više nevidljivi avioni, ne postoji neoboriv cilj, niko ko misli ili ko će moći da nekažnjeno napadne našu zemlju. To ste vi, građani Srbije uspeli da izgradite. Nećete od mene čuti reč mržnje, ni večeras, ni nikad. Uradili su uz pomoć najvećih zemalja sveta, a jedan mali narod im se suprotstavio i uvek će”, kazao je on.

“Obećao sam majkama i bakama da ću sačuvati mir”

Vučić je večeras dodao da je obećao majkama, bakama, ženama u našoj zemlji da će da čuva mir.

“Zato ne izgovaram teže reči. Ako mislite da imam manjak emocija, nemam. Ako mislite da ne bih zasuzio pred vama, bih i nisam jednom. Ako mislite da ne bih izgovorio neke teže reči, bih mnogo, mnogo, mnogo teže. Ali kao predsednik imam obavezu da sačuvam našu decu i našu budućnost, i da i dalje snažimo i jačamo i našu ekonomiju”, istakao je on.

Podvukao je da “nikada ne smemo da budemo naivni i da poverujemo u njihove laži”.

“I danas izmišljaju po svetu šta im padne na pamet, upadaju i otimaju lidere preko noći. Kako kome padne na pamet. O licermerju evropskom neću ni da pričam, a sve su radili zajedno sa Amerikancima”, dodao je on.

Kako je Vučić istakao, oni se nikada neće izviniti za zločine.

“Mi to ne smemo da zaboravimo. Srbija je sve, za Srbiju vredi živeti i boriti se”, zaključio je Aleksandar Vučić.

Obraćanje Milorada Dodika: “Gađali su naš narod”

“Svaki dan u kalendaru nije isti, pogotovo ne ovaj, i ovaj dan se pamti. Najveći vojni savez u istoriji se vežbao na Republikom Srpskom i Srbijom, kako bi ostvario svoje ciljeve. Pogodili su svu našu budućnost. Ostvario svoje ambicije i odabrao je baš Srbe da na njima baca osiromašeni uranijum koji nam se pogađao ne samo onog dana, jer pogodio svu našu budućnost. I danas smo svedoci mnogih, nažalost, tek rođenih beba u našem narodu koje se leče po raznim našim zdravstvenim institucijama od bolesti koje su dobile zbog osiromašenog uranijuma. To se ne može oprostiti”, naveo je i dodao:

“Jer nas uče da praštamo, ali kako? Tukli su nas bezumno, gađali su mostove, škole, bolnice, gađali vozove u pokretu, autobuse, njive. Gađali su sve što su stigli, gađali su radije i televizije. Gađali su naš narod, ubijali su u želji da ubiju duh. Nakon se debilno smejući.”

Dodik se zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

“Vama, gospodine Aleksandre Vučiću, nikad neću prestati da se zahvaljujem, a ne treba ni ovaj narod da prestane, zato što su joj zaboravili i istrgli ovaj dan. To je dolazak na čelo Srbije vratio i vraća nam dostojanstvo, dostojanstvo da ovde možemo da stojimo i kažemo mi smo tučeni bombama NATO pakta samo zato što su oni tako odlučili zato što su se vežbali za neke druge operacije, zato što nikada nisu imali jedinstvo međusobno da to urade kroz formalne sisteme odlučivanja kakav je ujedinjenje nacije nego je grupa voljnih i nevoljnih, odlučila je da nama učini ogromnu istorijsku nepravdu i nevolju. Cinično nazivajući ovu operaciju milosrdnom, a ostali su nemilosrdni zločinci upamćeni u istoriji našeg naroda i zato je nemoguće pristati ni na jednu drugu politiku, osim politike vojne neutralnosti i neučlanjivanja u NATO savez”, istakao je.

Julijana Anđelković, unuka nastradalog Vranjanca: “Danas se klanjamo svim žrtvama”

Unuka nastradalog Vranjanca, Maneta Anđelkovića, Julijana se obratila okupljenima.

“Rođena na Vidovdan, unuka Maneta koga su zločinci ubili u svojoj kući, a njegovu suprugu Mirjanu teško povredili. Od tog 30. maja 1999. godine, kada su ubijene moje igračke sa kojima sam se igrala, kad su ubijeni moj i Ivanov krevetić, moja soba i moja kuća, život moje porodice se drastično promenio. Mesto okupljanja, sigurnosti i topline pretvorio se u ruševine i tugu. Promenio se i život komšija”, rekla je Julijana na početku.

Kako je istakla, obaveza je da ne zaboravimo i učimo nove generacije koliko je život dragocen.

“Mislim na svog dedu, na njegov osmeh, na njegov glas, na sve one trenutke koje nismo stigli da proživimo zajedno. Ali mislim i na sve poginule, znam da svaka porodica nosi slično ime u svom srcu. Tihi zavet naše generacije je da ćemo čuvati mir, da ćemo poštovati život i jedni druge. Da ćemo graditi budućnost u kojoj se ovakva stradanja nikada neće ponoviti! Neka nas gubitak naših najmilijih nauči na vrednost svakog dana, neka nas sećanje pozove na još veću odgovornost. Danas se klanjamo svim žrtvama, imena utkana u istoriju naše zemlje, ali još važnije – oni su za sva vremena u našim srcima”, istakla je.

Neka im je večna slava i hvala, navela je za kraj.

“Jedno je sigurno, da smo skupili dovoljno snage da jasno i glasno rat iz 1999. godine nazovemo pravim imenom, agresijom, zločinom većim od zločina.”