Gorivo skuplje, hleb isti: Pekari trpe pritisak, ali cena osnovne namirnice miruje

BEOGRAD – Rast cena nafte i gasa utiče na troškove proizvodnje, transporta i ambalaže, što može dovesti do poskupljenja osnovnih životnih namirnica.

Pekari upozoravaju da je poskupljenje hleba gotovo neminovno, ali za sada cena hleba u Srbiji miruje, rekao je predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica, dodajući da će pekari pratiti kretanje cena sirovina i energenata u narednim nedeljama.

Predsednik Unije pekara Srbije, Zoran Pralica, navodi da pekari još uvek izdržavaju sve rastuće troškove i da građani za sada ne treba da brinu.

„Za sada cena hleba ostaje ista, tako da građani neka budu spokojni, ona se u nekom doglednom vremenu neće menjati“, navodi Pralica.

Globalni faktori i moguće poskupljenje

Pralica napominje da je teško prognozirati kada bi moglo doći do značajnijeg poskupljenja, jer dobavljači još uvek kalkulišu svoje troškove i cene sirovina. Pored toga, globalni faktori, poput sukoba na Bliskom istoku, mogu dovesti do dodatnog rasta cena nafte.

„Dobavljači se presabiraju koliko bi to povećanje bilo. U nekoj robi da, u nekoj robi ne, u nekima više, u nekima manje… Mi smo juče čuli i poruku iz Saudijske Arabije da ukoliko se nastavi sukob, nafta može da dostigne 180, 200 dolara po barelu. Verovatno ni mi nećemo tada moći da iskalkulišemo sve ovo kako je sada. Za sada cena hleba se neće menjati“, navodi on.

Pralica dodaje da je neizvesno šta će se dešavati narednih 10 do 20 dana ili mesec dana i da će tek tada moći da se izađe sa globalnijim stavom o mogućem poskupljenju.

„Šta će biti u budućnosti, u narednih 10, 15, 20 dana ili mesec dana, zaista niko ne može da kaže“, Pralica.

Objašnjava da će u narednim danima videti po kojim cenama će stizati sirovine. Tek nakon toga pekari će moći da izađu sa globalnijim stavom o mogućem poskupljenju hleba.

„Tek treba da dobijemo robu i videćemo po kojim cenama ćemo dobijati sirovine narednih 10, 15, 20 dana, i tek tada ćemo moći da izađemo sa nekim globalnim stavom,“ dodaje on

Uticaj energenata na cenu hleba

Na pitanje koliko energenti učestvuju u ceni hleba, Pralica je istakao da poskupljenje goriva direktno utiče na cenu proizvodnje, ali da trenutno efekat po građane nije značajan.

„Nama je poskupelo gorivo. I to je za sada otprilike dinar i po do dva po vekni hleba. Ali mi se nadamo i gledamo da vidimo šta će biti do kraja. Ako je to još 10, 15 dana, mi ćemo izdržati, nije problem. Ali ako se to nastavi, onda ćemo realno sesti, pregovarati i razgovarati, a građani će biti blagovremeno obavešteni o svemu“, poručio je Pralica.

(Pančevac/RTV)