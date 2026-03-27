Samoš u prolećnom ruhu: Akcija ozelenjavanja stadiona i parka

SAMOŠ – Prvi dani proleća u Samošu obeleženi su radno i ekološki. U utorak, 24. marta, realizovana je akcija sadnje drveća na dve ključne lokacije u selu, čime je zvanično počelo prolećno uređenje ovog mesta, prenosi RTV Kovačica.

Novi zasadi mladih hrastova krase prostor oko stadiona FK „Pobeda“, kao i centralni seoski park. Ova akcija ne bi bila moguća bez podrške meštana, a sponzor svih zasađenih stabala je Dušan Radovanov, lokalni poljoprivrednik koji je odlučio da na ovaj način doprinese svojoj zajednici.

Predsednica Saveta Mesne zajednice Samoš, Jelena Trajković, izrazila je veliku zahvalnost donatoru, ali i lokalnoj samoupravi na pruženoj podršci.

„Ovakve akcije su od izuzetnog značaja za lepši i zdraviji izgled našeg sela. Podrška ljudi poput Dušana Radovanova pokazuje koliko nam je stalo do mesta u kom živimo. Ovo je tek početak prolećnih radova, planiramo još mnogo aktivnosti kako bi Samoš bio što uređeniji“, istakla je Trajković.

Osim estetskog značaja, sadnja hrastova na stadionu i u parku dugoročno će doprineti stvaranju boljeg ambijenta za sportiste, rekreativce i sve građane Samoša koji slobodno vreme provode u prirodi.

(Pančevac/RTV Kovačica)