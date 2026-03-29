Junakinje svakodnevice u Debeljači: Tribina o snazi žena i važnosti zdravlja

DEBELJAČA – Dom kulture „Jožef Atila“ bio je u nedelju, 22. marta, centar okupljanja žena iz Debeljače i okoline na tribini posvećenoj njihovoj ulozi u savremenom društvu. Skup pod nazivom „Junakinje svakodnevice“ stavio je u fokus višestruke izazove sa kojima se žene danas suočavaju, ali i ključne načine za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja.

Tokom interaktivnog druženja, učesnice su razgovarale o balansu između porodičnih i poslovnih obaveza, ističući da je međusobna podrška najvažniji oslonac u prevazilaženju svakodnevnih prepreka.



Zdravlje kao prioritet

Poseban deo tribine bio je posvećen prevenciji i brizi o telu. Stručni saveti ticali su se važnosti redovne fizičke aktivnosti, koja ne doprinosi samo boljoj kondiciji, već je i jedan od glavnih faktora u borbi protiv stresa.

„Žena je stub porodice i društva, ali da bi mogla da brine o drugima, mora prvo da brine o sebi. Razmena iskustava i svest o sopstvenom zdravlju su prvi koraci ka snažnijoj i srećnijoj ženi“, čulo se na skupu u Debeljači.

Učesnice su imale priliku da u opuštenoj atmosferi razmene lična iskustva, dobiju korisne preporuke za zdraviji život i dogovore se o daljim sličnim aktivnostima koje za cilj imaju osnaživanje žena u lokalnoj zajednici.

(Pančevac/RTV Kovačica)