Posadite ovu biljku pored terase i zaboravite na ose i stršljene

Ako svake godine vodite istu borbu sa osama i stršljenovima, rešenje može biti jednostavnije nego što mislite. Umesto hemije i sprejeva, mnogi se okreću prirodnim metodama koje zaista daju rezultate – a ključ je u biljkama koje svojim mirisom odbijaju insekte.

Određene vrste, poput bosiljka, lavande, nane ili ruzmarina, poznate su po tome što svojim intenzivnim aromama stvaraju okruženje koje osama i stršljenovima ne prija. Dovoljno je da ih posadite u saksije ili direktno u zemlju pored terase i već ćete primetiti razliku – insekti jednostavno izbegavaju taj prostor.

Osim sadnje biljaka, postoji i praktičan trik koji mnogi koriste. U teglu sa poklopcem potrebno je napraviti nekoliko rupica, sipati malo meda ili džema i razblažiti vodom. Slatki miris privlači insekte, ali kada uđu, ne mogu da izađu iz lepljive smese. Teglu je potrebno povremeno menjati kako bi bila efikasna.

Za dodatnu zaštitu može se napraviti i prirodni repelent. U tegli se pomeša maslinovo ulje sa nekoliko kapi eteričnih ulja poput citronele, nane, eukaliptusa ili čajevca, uz dodatak malo vode. Ova kombinacija deluje kao snažan mirisni štit protiv raznih buba, ali treba paziti da ne dođe u kontakt sa očima.

Kombinacijom biljaka i ovih jednostavnih trikova, terasa može postati mesto bez nepoželjnih gostiju tokom cele sezone.

