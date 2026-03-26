Batut upozorava: Deca najugroženija, grip se širi Srbijom

Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ objavio je najnovije podatke o gripu u sezoni 2025/2026 u Srbiji. Epidemiološki nadzor nad gripom počeo je 29. septembra 2025. godine, a odvija se nedeljno, kroz praćenje i izveštavanje u skladu sa definicijama slučaja iz nadzornih jedinica širom zemlje.

U toku 12. izveštajne nedelje, od 16. 3. 2026. do 22. 3. 2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru zabeleženo je ukupno 6.408 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 96,15/100.000 stanovnika, što je niže za 6,79 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje regionalna geografska raširenost, nivo kliničke aktivnosti gripa je na osnovnom nivou, a trend incidencije je opadajući.

I u ovoj izveštajnoj nedelji se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece u uzrasnoj grupi:

Od 0 do 4 godine: stopa incidencije iznosi 373,67/100.000.

Od 5 do 14 godina: stopa incidencije iznosi 217,76/100.000 stanovnika.

Akutne respiratorne infekcije

U toku 12. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, registrovano je ukupno 12.364 slučaja, sa stopom incidencije od 965,65/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je za 6,45% viša u odnosu na prethodnu nedelju.

Prijave laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa

U 12. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tipa A(H1)pdm09, A netipizirani i AH3 sa teritorija grada Beograda i Pomoravskog okruga.

Pregled situacije u Evropskom regionu SZO (11. nedelja 2026.)

Prema dostupnim podacima za 11. izveštajnu nedelju, stope oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija su iznad osnovnog nivoa u tri zemlje.

Regionalni indikatori gripa na nivou primarne i sekundarne zdravstvene zaštite su u opadanju.

Procenat pozitivnosti sentinelinih uzoraka na grip iznosio je 8% (pad sa 10% u prethodnoj nedelji). Devet zemalja prijavilo je pozitivnost iznad epidemijskog praga od 10%.

Virus gripa tip A bio je dominantan, sa sledećom zastupljenošću podtipova: A(H3) (57%) i A(H1)pdm09 (43%).

Od 30 zemalja koje su izvestile o intenzitetu gripa, četiri su prijavile srednji ili viši intenzitet, dok je 16 zemalja prijavilo regionalnu ili široku rasprostranjenost, saopštio je „Batut“.

