Astro prognoza za nedelju: Dan za porodicu, unutrašnji mir i punjenje baterija

♈ Ovan (21.3 – 19.4)

Dan je idealan za opuštanje i druženje sa dragim osobama.

Ljubav: Uživate u harmoniji; partner vam priprema lepo iznenađenje.

Posao: Odmorite se od poslovnih misli, sutra je novi radni dan.

Zdravlje: Osećate se poletno i zdravo.

Srećni brojevi: 3, 15 / Boja: Narandžasta

Poruka: Posveti vreme sebi i svojim hobijima.

♉ Bik (20.4 – 20.5)

Pravo je vreme da završite neke kućne poslove koje ste odlagali.

Ljubav: Iskren razgovor donosi olakšanje u vezi.

Posao: Planirate obaveze za narednu nedelju, ali bez pritiska.

Zdravlje: Moguća je prolazna ukočenost u vratu.

Srećni brojevi: 8, 22 / Boja: Bež

Poruka: Uživaj u malim stvarima, one čine život lepšim.

♊ Blizanci (21.5 – 20.6)

Vaša radoznalost vas vodi na zanimljivo mesto ili događaj.

Ljubav: Slobodni Blizanci mogu sresti osobu iz prošlosti.

Posao: Kreativnost vam je na visokom nivou, iskoristite je.

Zdravlje: Smanjite unos kofeina, potreban vam je miran san.

Srećni brojevi: 1, 14 / Boja: Limun žuta

Poruka: Nova poznanstva donose nove prilike.

♋ Rak (21.6 – 22.7)

Intuitivni ste i lako prepoznajete potrebe drugih ljudi.

Ljubav: Pokažite bliskost porodici, to će vam napuniti baterije.

Posao: Razmišljate o dugoročnim ciljevima i štednji.

Zdravlje: Prijaće vam topla kupka ili meditacija.

Srećni brojevi: 5, 19 / Boja: Bela

Poruka: Tvoj mir nema cenu, čuvaj ga.

♌ Lav (23.7 – 22.8)

Želite da budete primećeni i pohvaljeni za svoj trud.

Ljubav: Flert na društvenim mrežama može postati nešto ozbiljnije.

Posao: Puni ste ambicije, jedva čekate nove poslovne izazove.

Zdravlje: Povedite računa o krvnom pritisku.

Srećni brojevi: 9, 27 / Boja: Purpurna

Poruka: Samopouzdanje je tvoj ključ uspeha.

♍ Devica (23.8 – 22.9)

Organizacija vam je danas jača strana, sredićete sve oko sebe.

Ljubav: Partner ceni vašu pouzdanost i podršku.

Posao: Dobra priprema danas znači manje stresa sutra.

Zdravlje: Osećate se stabilno i snažno.

Srećni brojevi: 2, 11 / Boja: Siva

Poruka: Red u prostoru donosi red u mislima.

♎ Vaga (23.9 – 22.10)

Vreme je za kulturnu aktivnost – bioskop, pozorište ili izložbu.

Ljubav: Balans u vezi se vraća, uživajte u zajedničkim trenucima.

Posao: Izbegavajte donošenje važnih odluka danas, sačekajte ponedeljak.

Zdravlje: Pripazite na bubrege, unosite više čiste vode.

Srećni brojevi: 7, 20 / Boja: Pastelno plava

Poruka: Lepota je svuda oko tebe, samo je primeti.

♏ Škorpija (23.10 – 21.11)

Danas ste prodorni i niko ne može da vam sakrije istinu.

Ljubav: Strastveno veče je na pomolu, prepustite se osećanjima.

Posao: Intuicija vam govori da je jedna prilika veoma isplativa.

Zdravlje: Energija je stabilna, ali ne preterujte sa fizičkim naporom.

Srećni brojevi: 4, 18 / Boja: Crna

Poruka: Istina te oslobađa, budi iskren prema sebi.

♐ Strelac (22.11 – 21.12)

Optimizam vas ne napušta, širite dobru volju gde god se pojavite.

Ljubav: Putovanje sa partnerom bi moglo biti pun pogodak.

Posao: Dobijate podršku za ideju o kojoj ste dugo razmišljali.

Zdravlje: Mogući problemi sa varenjem, birajte lakšu hranu.

Srećni brojevi: 12, 30 / Boja: Tamno plava

Poruka: Širi vidike, granice ne postoje.

♑ Jarac (22.12 – 19.1)

Posvećeni ste tradiciji i uživate u razgovoru sa starijim članovima porodice.

Ljubav: Stabilnost vam je važna, planirate zajedničku budućnost.

Posao: Razmislite o dodatnom usavršavanju ili kursu.

Zdravlje: Čuvajte se prehlade i promaje.

Srećni brojevi: 6, 25 / Boja: Tamno zelena

Poruka: Temeljno građenje donosi trajne rezultate.

♒ Vodolija (20.1 – 18.2)

Imate potrebu da uradite nešto potpuno drugačije i neobično.

Ljubav: Prijateljski odnos sa partnerom je osnova vaše sreće.

Posao: Neočekivana vest menja vaše planove za narednu nedelju.

Zdravlje: Prijalo bi vam druženje sa kućnim ljubimcem.

Srećni brojevi: 10, 21 / Boja: Indigo

Poruka: Sloboda je tvoje prirodno stanje.

♓ Ribe (19.2 – 20.3)

Danas ste posebno inspirisani, iskoristite to za neki kreativan rad.

Ljubav: Vaša nežnost osvaja sve oko vas, uživajte u pažnji.

Posao: Sanjarite o novom poslu, možda je vreme da krenete u akciju.

Zdravlje: Obratite pažnju na cirkulaciju.

Srećni brojevi: 13, 29 / Boja: Morska pena

Poruka: Veruj u čuda, ona se dešavaju onima koji veruju.

(Pančevac)