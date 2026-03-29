Astro prognoza za nedelju: Dan za porodicu, unutrašnji mir i punjenje baterija
♈ Ovan (21.3 – 19.4)
Dan je idealan za opuštanje i druženje sa dragim osobama.
Ljubav: Uživate u harmoniji; partner vam priprema lepo iznenađenje.
Posao: Odmorite se od poslovnih misli, sutra je novi radni dan.
Zdravlje: Osećate se poletno i zdravo.
Srećni brojevi: 3, 15 / Boja: Narandžasta
Poruka: Posveti vreme sebi i svojim hobijima.
♉ Bik (20.4 – 20.5)
Pravo je vreme da završite neke kućne poslove koje ste odlagali.
Ljubav: Iskren razgovor donosi olakšanje u vezi.
Posao: Planirate obaveze za narednu nedelju, ali bez pritiska.
Zdravlje: Moguća je prolazna ukočenost u vratu.
Srećni brojevi: 8, 22 / Boja: Bež
Poruka: Uživaj u malim stvarima, one čine život lepšim.
♊ Blizanci (21.5 – 20.6)
Vaša radoznalost vas vodi na zanimljivo mesto ili događaj.
Ljubav: Slobodni Blizanci mogu sresti osobu iz prošlosti.
Posao: Kreativnost vam je na visokom nivou, iskoristite je.
Zdravlje: Smanjite unos kofeina, potreban vam je miran san.
Srećni brojevi: 1, 14 / Boja: Limun žuta
Poruka: Nova poznanstva donose nove prilike.
♋ Rak (21.6 – 22.7)
Intuitivni ste i lako prepoznajete potrebe drugih ljudi.
Ljubav: Pokažite bliskost porodici, to će vam napuniti baterije.
Posao: Razmišljate o dugoročnim ciljevima i štednji.
Zdravlje: Prijaće vam topla kupka ili meditacija.
Srećni brojevi: 5, 19 / Boja: Bela
Poruka: Tvoj mir nema cenu, čuvaj ga.
♌ Lav (23.7 – 22.8)
Želite da budete primećeni i pohvaljeni za svoj trud.
Ljubav: Flert na društvenim mrežama može postati nešto ozbiljnije.
Posao: Puni ste ambicije, jedva čekate nove poslovne izazove.
Zdravlje: Povedite računa o krvnom pritisku.
Srećni brojevi: 9, 27 / Boja: Purpurna
Poruka: Samopouzdanje je tvoj ključ uspeha.
♍ Devica (23.8 – 22.9)
Organizacija vam je danas jača strana, sredićete sve oko sebe.
Ljubav: Partner ceni vašu pouzdanost i podršku.
Posao: Dobra priprema danas znači manje stresa sutra.
Zdravlje: Osećate se stabilno i snažno.
Srećni brojevi: 2, 11 / Boja: Siva
Poruka: Red u prostoru donosi red u mislima.
♎ Vaga (23.9 – 22.10)
Vreme je za kulturnu aktivnost – bioskop, pozorište ili izložbu.
Ljubav: Balans u vezi se vraća, uživajte u zajedničkim trenucima.
Posao: Izbegavajte donošenje važnih odluka danas, sačekajte ponedeljak.
Zdravlje: Pripazite na bubrege, unosite više čiste vode.
Srećni brojevi: 7, 20 / Boja: Pastelno plava
Poruka: Lepota je svuda oko tebe, samo je primeti.
♏ Škorpija (23.10 – 21.11)
Danas ste prodorni i niko ne može da vam sakrije istinu.
Ljubav: Strastveno veče je na pomolu, prepustite se osećanjima.
Posao: Intuicija vam govori da je jedna prilika veoma isplativa.
Zdravlje: Energija je stabilna, ali ne preterujte sa fizičkim naporom.
Srećni brojevi: 4, 18 / Boja: Crna
Poruka: Istina te oslobađa, budi iskren prema sebi.
♐ Strelac (22.11 – 21.12)
Optimizam vas ne napušta, širite dobru volju gde god se pojavite.
Ljubav: Putovanje sa partnerom bi moglo biti pun pogodak.
Posao: Dobijate podršku za ideju o kojoj ste dugo razmišljali.
Zdravlje: Mogući problemi sa varenjem, birajte lakšu hranu.
Srećni brojevi: 12, 30 / Boja: Tamno plava
Poruka: Širi vidike, granice ne postoje.
♑ Jarac (22.12 – 19.1)
Posvećeni ste tradiciji i uživate u razgovoru sa starijim članovima porodice.
Ljubav: Stabilnost vam je važna, planirate zajedničku budućnost.
Posao: Razmislite o dodatnom usavršavanju ili kursu.
Zdravlje: Čuvajte se prehlade i promaje.
Srećni brojevi: 6, 25 / Boja: Tamno zelena
Poruka: Temeljno građenje donosi trajne rezultate.
♒ Vodolija (20.1 – 18.2)
Imate potrebu da uradite nešto potpuno drugačije i neobično.
Ljubav: Prijateljski odnos sa partnerom je osnova vaše sreće.
Posao: Neočekivana vest menja vaše planove za narednu nedelju.
Zdravlje: Prijalo bi vam druženje sa kućnim ljubimcem.
Srećni brojevi: 10, 21 / Boja: Indigo
Poruka: Sloboda je tvoje prirodno stanje.
♓ Ribe (19.2 – 20.3)
Danas ste posebno inspirisani, iskoristite to za neki kreativan rad.
Ljubav: Vaša nežnost osvaja sve oko vas, uživajte u pažnji.
Posao: Sanjarite o novom poslu, možda je vreme da krenete u akciju.
Zdravlje: Obratite pažnju na cirkulaciju.
Srećni brojevi: 13, 29 / Boja: Morska pena
Poruka: Veruj u čuda, ona se dešavaju onima koji veruju.
(Pančevac)