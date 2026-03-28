Dan biblioteke u Kovinu biće obeležen bogatim dvodnevnim programom

Ljubitelje pisane reči i naučne zabave očekuje dinamičan program koji počinje u ponedeljak, 30. marta. Prvi deo dana posvećen je najmlađim stvaraocima – u 13 časova biće upriličena tradicionalna svečana dodela nagrada učesnicima literarnog konkursa. Pored priznanja, decu očekuje i druženje sa dečjim piscem Stevanom Miloševićem.

Večernji termin istog dana, od 19 časova, rezervisan je za ozbiljniju čitalačku publiku. Književnik Vlada Arsić predstaviće svoj roman „14:14“, potresnu priču koja osvetljava veliku nesreću u smederevskoj tvrđavi 6. juna 1941. godine. Kroz sudbinu penzionisanog profesora Petra Štajnera, koji u dubokoj starosti pronalazi majčin prsten i tragove nikada dobijenog odgovora na bračnu ponudu, autor odmotava klupko tragedije čiji uzrok nikada nije zvanično utvrđen.

Drugi dan programa, utorak 31. mart, donosi pravu poslasticu za male istraživače. U 17 časova nastupaju Branko Stevanović i Dragoslav Paunović, koji će kroz interaktivnu radionicu promovisati hit knjigu „Urnebesna fizika“. Uz naučne trikove i uzbudljive eksperimente, deca će imati priliku da na zabavan način zakorače u svet nauke.

(Pančevac)