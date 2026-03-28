Kovin nastavlja veliku obnovu infrastrukture: Novi kilometri vodovoda i kanalizacije u brojnim ulicama

Opština Kovin nastavlja sa sistemskim ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, podižući kvalitet i sigurnost života svojih građana na viši nivo. Fokus novog investicionog ciklusa je na potpunoj obnovi vodovodne i kanalizacione mreže, za šta je već pripremljena obimna projektno-tehnička dokumentacija.

Širenje kanalizacione i vodovodne mreže

Planovi obuhvataju sanaciju 350 metara atmosferske kanalizacije u Ulici Svetozara Markovića, kao i izgradnju i rekonstrukciju 1.450 metara fekalne kanalizacije. Radovi će obuhvatiti ulice: Vatrogasnu, Dejana Brankova, Žarka Zrenjanina, JNA i Šekspirovu.

Kada je reč o vodosnabdevanju, projektovana je obnova čak 2.950 metara mreže u ulicama: Laze Žepše, Dide Trkulje, Koče Anđelkovića, Cara Lazara i Nemanjinoj. Dodatno, budžetom su već obezbeđena sredstva za rekonstrukciju primarne mreže u ulicama Cara Lazara i Koče Anđelkovića.

Kraj za azbestne cevi

Poseban značaj ima ugovor potpisan 23. marta sa JP „Kovinski komunalac“. Ovim projektom, vrednim blizu 13 miliona dinara, predviđena je zamena zastarelih azbestno-cementnih cevi u Vinogradarskoj ulici i delu ulice Svetog Save.

Nastavak uspešnih ulaganja

Ovi radovi nadovezuju se na rezultate iz prošle godine, kada su novi asfalt i mrežu dobile ulice Braće Jugovića i Stevana Mokranjca, deo ulice Petra Drapšina, dok je na Trgu oslobođenja uređen moderan parking prostor.

Kontinuiranim ulaganjem u funkcionalnije ulice i modernu infrastrukturu, Kovin potvrđuje opredeljenost ka ravnomernom razvoju svih delova opštine.

(Opština Kovin)