Udruženi za lakši prilaz njivama: Ratari u Barandi poravnali atarske puteve

Pred sam početak intenzivne sezone poljoprivrednih radova, u Barandi je proteklog vikenda sprovedena velika akcija ravnanja atarskih puteva. Ova inicijativa, koja se već tradicionalno organizuje na teritoriji opštine Opovo, okupila je oko 40 vrednih poljoprivrednika koji su sa svojim traktorima i mehanizacijom radili na uređenju prilaza njivama, prenosi RTV Pančevo.

Učesnike akcije obišla je predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, koja je tom prilikom istakla važnost partnerstva između lokalne samouprave i poljoprivrednika. Opština je i ovoga puta podržala akciju obezbeđivanjem neophodnih naftnih derivata, čime je olakšan rad ljudima koji žive od zemlje.

Nakon uspešno završenih sličnih akcija u Sefkerinu i Opovu, Baranda je poslednja u nizu mesta gde su putevi dovedeni u optimalno stanje. Uređeni atarski putevi značajno podižu bezbednost u saobraćaju i omogućavaju brži i lakši transport mehanizacije, što je od presudnog značaja u periodu intenzivne prolećne setve.

Iz lokalne samouprave poručuju da će nastaviti sa sličnim aktivnostima, uvek spremni da podrže inicijative koje direktno olakšavaju svakodnevni rad i život poljoprivrednika u svim naseljima opštine.

(RTV Pančevo)