Masovan odziv u Opovu: Podneto više od 8.000 prijava za akciju „Svoj na svome“

Na teritoriji opštine Opovo zabeležen je izuzetno visok odziv građana u okviru državne akcije „Svoj na svome“. Prema zvaničnim podacima, do sada je predato ukupno 8.180 prijava, što jasno ukazuje na potrebu stanovnika ove opštine da konačno reše dugogodišnja pitanja upisa i evidentiranja svojih nepokretnosti.

Program se sprovodi na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Njegov primarni cilj je da vlasnicima objekata i zemljišta, koji decenijama koriste imovinu bez kompletne formalne dokumentacije, omogući jednostavniju i bržu proceduru upisa prava svojine u katastar, prenosi Glas Opova.

Zahvaljujući digitalizaciji procesa, građani su prijave mogli podnositi elektronskim putem preko zvaničnog portala, ali i neposredno u jedinicama lokalne samouprave. Ovakav pristup značajno je rasteretio administrativne barijere i omogućio ljudima da na efikasan način regulišu status svojih domova i parcela.

Stručnjaci ističu da upis nepokretnosti u katastar donosi punu pravnu sigurnost. Tek formalnim upisom vlasnici dobijaju mogućnost da nesmetano raspolažu svojom imovinom – bilo da je reč o prodaji, ostavljanju u nasleđe, poklonu ili korišćenju nepokretnosti kao obezbeđenja za bankarske kredite.

Uspeh akcije u opštini Opovo potvrđuje da je država ovim programom direktno odgovorila na realne potrebe građana na terenu.

(Pančevac/Glas Opova)