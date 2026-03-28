Vršac: Maturanti sportskog smera biraju DIF

Gimnaziju „Borislav Petrov Braca” u Vršcu posetili su predstavnici Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja iz Beograda, što je od posebnog značaja za prvu generaciju maturanata na smeru za učenike sa posebnim sposobnostima za sport. Budući brucoši imali su priliku da se iz prve ruke informišu o uslovima upisa i studijskim programima na popularnom „DIF-u”.

Prof. dr Miloš Marković i doktorkinja nauka Katarina Pribaković detaljno su upoznali učenike sa strukturom prijemnog ispita, zahtevima studija i specifičnostima studentskog života u prestonici. Ovom prilikom, fakultet je vršačkoj gimnaziji uručio vrednu donaciju u vidu udžbenika i stručne sportske literature, što je prva donacija ovog tipa namenjena upravo sportskom odeljenju.

Ova poseta označava početak zvanične saradnje između vršačke gimnazije i jedne od najuglednijih obrazovnih ustanova u oblasti sporta. Cilj je da se kroz zajedničke aktivnosti pruži maksimalna podrška mladim sportistima koji planiraju da svoje obrazovanje nastave u akademskim vodama i postanu budući stručnjaci u svetu fizičkog vaspitanja.

(Grad Vršac)