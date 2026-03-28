Južni Banat

Najbolji učenici Banata odmerili znanje iz slovačkog

Oblasno takmičenje okupilo mlade talente i nastavnike u cilju očuvanja kulturnog identiteta i slovačke tradicije.

12:00

28.03.2026

Printscreen/TV Kovačica

Kovačica je bila centar okupljanja najboljih učenika iz više banatskih škola, koji su odmerili svoje poznavanje slovačkog jezika na prestižnom oblasnom takmičenju.

Manifestacija je ponovo okupila mlade talente, njihove nastavnike i sve ljubitelje maternje reči, pretvorivši školske klupe u prostor ispunjen znanjem, visokom koncentracijom i zdravim takmičarskim duhom.

Glavni cilj ovog susreta je podsticanje interesovanja kod mladih za dublje izučavanje slovačkog jezika, kao i njihova motivacija za dalje usavršavanje.

Organizatori ističu da su ovakva takmičenja od presudnog značaja za očuvanje jezika i jačanje kulturnog identiteta Slovaka u Vojvodini.

„Ovakvi susreti doprinose trajnom očuvanju našeg jezika i tradicije među mlađim generacijama“, poručuju organizatori, verujući da će ovi mladi ambasadori kulture nastaviti da neguju svoj identitet i u budućnosti.

(RTV Kovačica)

