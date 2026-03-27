Održan prvi vašar u Debeljači

Uprkos lošem vremenu, ljubitelji čuvenog vašarišta okupili su se poslednjeg petka u martu na otvaranju sezone u organizaciji JKP „4. oktobar“
20:57
27.03.2026
Iako je poslednji petak u martu obeležilo loše vreme, kiša nije sprečila brojne posetioce i prodavce da se okupe na čuvenom vašarištu u Debeljači.
Prvi ovogodišnji vašar, u organizaciji JKP „4. oktobar“, zvanično je otvorio sezonu velikih okupljanja na otvorenom, ponudivši posetiocima bogat i raznovrstan asortiman robe – od zanatskih proizvoda do lokalnih specijaliteta, prenosi RTV Kovačica.
Uprkos padavinama, zabeležena je solidna posećenost, što potvrđuje status debeljačkog vašara kao jednog od najomiljenijih mesta za trgovinu i druženje u ovom delu Banata.
Prodavci su istakli da ih vremenske prilike nisu pokolebale, dok su kupci uživali u autentičnoj atmosferi i prilici da obnove zalihe pred prolećne radove. Ovaj događaj tradicionalno najavljuje dinamičnu sezonu vašara u Debeljači, koja decenijama spaja ljude i čuva lokalnu tradiciju.
(RTV Kovačica)