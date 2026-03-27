Održan prvi vašar u Debeljači

Uprkos lošem vremenu, ljubitelji čuvenog vašarišta okupili su se poslednjeg petka u martu na otvaranju sezone u organizaciji JKP „4. oktobar“

17:00

27.03.2026

Printscreen/TV Kovačica

Iako je poslednji petak u martu obeležilo loše vreme, kiša nije sprečila brojne posetioce i prodavce da se okupe na čuvenom vašarištu u Debeljači.

Prvi ovogodišnji vašar, u organizaciji JKP „4. oktobar“, zvanično je otvorio sezonu velikih okupljanja na otvorenom, ponudivši posetiocima bogat i raznovrstan asortiman robe – od zanatskih proizvoda do lokalnih specijaliteta, prenosi RTV Kovačica.

Uprkos padavinama, zabeležena je solidna posećenost, što potvrđuje status debeljačkog vašara kao jednog od najomiljenijih mesta za trgovinu i druženje u ovom delu Banata.

Prodavci su istakli da ih vremenske prilike nisu pokolebale, dok su kupci uživali u autentičnoj atmosferi i prilici da obnove zalihe pred prolećne radove. Ovaj događaj tradicionalno najavljuje dinamičnu sezonu vašara u Debeljači, koja decenijama spaja ljude i čuva lokalnu tradiciju.

 

Tradicionalno, vašari u Debeljači održavaju se poslednjeg petka u mesecu prema sledećem rasporedu za ovu godinu:
  1. 27. mart – Prvi prolećni vašar (održan)
  2. 24. april – Uskršnji/Prolećni vašar
  3. 29. maj – Majski vašar
  4. 28. avgust – Veliki letnji vašar
  5. 25. septembar – Jesenji vašar
  6. 13. novembar – Poslednji (zimski) vašar u sezoni*
*Napomena: Termini su podložni promenama u zavisnosti od odluka JKP „4. oktobar“, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

(RTV Kovačica)

