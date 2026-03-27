Vučića pogodila tragična smrt studentikinje, očekuje da istraga da odgovore

Tragedija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u kojoj je život izgubila devojka stara 25 godina, duboko je potresla javnost i otvorila niz ozbiljnih pitanja.

Dva su ključna – zbog čega se pirotehnička i zapaljiva sredstva skladište u prostorijama fakulteta, kao i ko odobrava pristup studentima i drugim licima nakon 22 časa, kada ova ustanova ne bi trebalo da radi.

Ovaj tragičan događaj pokrenuo je brojna pitanja, pre svih odgovornost nadležnih na Filozofskom fakultetu i Univerzitetu, kao i kakve se bezbednosne procedure i kontrole prostora sprovode u visokoškolskim institucijama, koje bi morale biti mesta sigurnosti, a ne potencijalnog rizika.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za Blic da je, pre svega kao čovek, duboko potresen ovom nesrećom.

– Veoma mi je žao i izuzetno teško zbog ovako tragične smrti jedne mlade osobe. Ali za razliku od nekih drugih, nadležnim organima prepuštam da sprovedu istragu i donesu odluke u skladu sa zakonom. Pravda je najvažnija, a ja nisam i ne želim da uzimam ulogu ni tužioca ni sudije, i neću da se ponašam, kao što su se mnogi prema tragedijama u našoj zemlji pogrešno odnosili u prethodne tri godine – kaže predsednik Vučić.

