„Soko“ stigao u Mađarsku: Test vožnje u toku, start brze pruge planiran za april

Prva dva motorna voza „Soko“ namenjena za saobraćaj na brzoj pruzi Beograd – Budimpešta stigla su u Mađarsku i u toku je njihova priprema za saobraćaj na novoizgrađenoj železničkoj pruzi, saopštio je generalni direktor grupacije MAV Žolt Heđi.

On je u današnjoj objavi na društvenoj mreži Fejsbuk naveo da će brzina na novoj železničkoj pruzi biti 160 kilometara na čas, iako su tokom zvaničnih ispitivanja motornih vozova „Soko“ oni postigli brzinu od 176 kilometara na čas.

„160 km/h – to će biti brzina na novoj železničkoj pruzi. Međutim, tokom zvaničnih ispitivanja motornih vozova ‘Soko’, ni brzina od 176 km/h nije prepreka! To nije trik niti kršenje pravila – probna vožnja vozila mora se obaviti i pri brzini koja je za 10 odsto veća od maksimalne, naravno uz pojedinačno odobrenje nadležnih organa“, napisao je Heđi u objavi.

Ukazao je da se istovremeno sa probnim vožnjama sprovodi i obuka mađarskih mašinovođa.

Istakao je da se će se u narednim danima, ispitivanjima pridružiti još dva vozila.

Naveo je da je probna vožnja obavljena na deonici između Gjome i Bekeščabe, jer su i tu železničku liniju pripremili za brzinu od 160 kilometara na čas.

„Sledeće godine – nakon temeljne obnove pruge – omogućićemo da se i u pravcu Bekeščabe putnički saobraćaj odvija brzinom od 160 km/h“, napisao je Heđi.

Dodao je da se na sve većem broju železničkih linija i deonica u Mađarskoj dostiže ta brzina u putničkom saobraćaju.

„Prošle godine to su bile deonice Budimpešta – Sekešfehervar i Sažalombata – Pustašabolč, ove godine Budimpešta – Kelebija, a naredne Gjoma – Lekešhaza“, napisao je Heđi u objavi.

Predsednik Odbora za spoljne poslove parlamenta Mađarske Žolt izjavio je juče da je upravo ta železnica veliki i značajan projekat i da očekuje da će saobraćaj krenuti početkom aprila.

„Predlažem svima da putuju tom prugom, jer za tri sata možete biti u Budimpešti. Radujemo se što ćemo kao posledicu izgradnje ove brze pruge primiti i imati mnogo turista iz Srbije“, rekao je Nemet za Tanjug.

