Veliki jubilej u Starčevu: 65 godina Doma kulture

Dom kulture u Starčevu nizom svečanih događaja obeležava značajan jubilej – 65 godina od osnivanja ove ustanove. Centralni deo proslave obeležila je emotivna tribina posvećena istorijatu i ljudima koji su decenijama gradili kulturni identitet ovog mesta, prenosi RTV Pančevo.



Sećanje na korene i vizionare

U maloj sali Doma kulture održan je razgovor koji je okupio bivše i sadašnje rukovodioce, zaposlene i prijatelje ustanove. Poseban akcenat stavljen je na rad Vidomira Jelisijevića, koji je na čelu ove institucije proveo pune 33 godine, ostavivši neizbrisiv trag u njenom razvoju.

Događaj je bio prilika da se evociraju uspomene na 1961. godinu, kada su pod imenom „29. novembar“ započete prve organizovane kulturne aktivnosti koje i danas, više od šest decenija kasnije, žive i napreduju.



Srce društvenog života zajednice

Kroz decenije postojanja, sale, galerija i muzej u Starčevu bili su domaćini hiljadama umetnika, naučnika i kreativaca. Današnji Dom kulture je moderna ustanova u okviru koje aktivno funkcionišu:

Velika i Mala sala za scenske i edukativne programe;

Galerija i Muzej Starčeva kao čuvari baštine;

Kreativni klub i brojne umetničke i sportske sekcije.

Aktivna kulturna scena svakog meseca

Sadašnji direktor, Marko Ivošević, istakao je da ustanova danas živi punim plućima. Prema njegovim rečima, cilj je da svaki prostor u okviru Doma kulture mesečno ponudi bar jedan značajan događaj, čime se potvrđuje status Starčeva kao važnog kulturnog centra u okolini Pančeva.

Ovaj jubilej nije samo proslava prošlosti, već i najava novih projekata koji će nastaviti da pružaju priliku meštanima svih generacija da uče, istražuju i uživaju u umetnosti.

(RTV Pančevo)