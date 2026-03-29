Održavaju se lokalni izbori u jednom gradu i 9 opština

Lokalni izbori danas se održavaju u jednom gradu i devet opština. Ukupno 247.985 građana sa pravom glasa biraće 360 odbornika u skupštini grada Bora i parlamentima opština Aranđelovac, Majdanpek, Lučani, Bajina Bašta, Kladovo, Kula, Smederevska Palanka, Knjaževac i Sevojno.

Otvorena biračka mesta na izborima za odbornike Skupštine grada Bor

Biračka mesta na redovnim izborima za odbornike Skupštine grada Bor u Boru otvorena su jutros u 7.00 časova. Građani će moći da glasaju do 20 časova, a do tada traje i izborna tišina. Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista. Na izborima učestvuju lista ”Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica”, zatim lista ”Bor, naša odgovornost” i lista ”Svoji na svome – dr Predrag Balašević – Vlaška narodna stranka”. Na izborima učestvuju i lista ”Ljudi u centru – Srećko Zdravković”, lista ”Dr Miloš Jovanović – dr Zoran Stojković – NADA za Bor – Nacionalno demokratska alternativa – NADA” i lista ”Irena Živković – Radnička – Bor Boranima”. Lokalni izbori danas se održavaju i u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu. Prema Zakonu o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mesta objavljuje rezultate izbora.

Prethodni izbori u ovim lokalnim samoupravama održani su 3. aprila 2022. godine.

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u opštini Majdanpek otvorena na vreme

Sva biračka mesta na teritoriji opštine Majdanpek, gde se danas održavaju lokalni izbori, otvorena su na vreme, u 7.00 časova. Predsednik Opštinske izborne komisije u Majdanpeku Dejan Škorić izjavio je za Tanjug da na svim biračkim mestima glasanje za sada protiče bez problema.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasaće se na 41 biračkom mestu. Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto. Na lokalnim izborima u Majdanpeku učestvuju četiri liste.

Građani Kule poranili na glasanje

U Kuli su se već formirali redovi na biračkim mestima koja su otvorena tačno u tačno 7 sati.

Redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji počeli su u 7 časova. Biračka mesta biće otvorena do 20 časova.

Najviše lista je u Boru – sedam, po šest je u Smederevskoj Palanci, Lučanima i Bajinoj Bašti, po pet u Aranđelovcu i Kuli, četiri u Knjaževcu i Majdanpeku, a u Sevojnu i Kladovu tri.

Na 48 biračkih mesta u Boru glasaće 38.511 birača. Za 35 odborničkih mesta nadmeću se liste “Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica”, “Bor, naša odgovornost”, “Svoji na svome – dr Predrag Balašević – Vlaška narodna stranka”, “Ljudi u centru – Srećko Zdravković”, “Borci za Bor”, “Dr Miloš Jovanović – dr Zoran Stojković – NADA za Bor”, “Irena Živković – Radnička – Bor Boranima”.

U Smederevskoj Palanci ima 38.949 upisanih birača koji će svoje izborno pravo iskoristiti na 49 mesta. Ova opština ima 49 odbornika a za mandate se utrkuju liste “Aleksandar Vučić, Smederevska Palanka, naša porodica”, “Ujedinjeni za Palanku”, “Studenti Palanke”, “Izlečimo sistem – Da Palanka ozdravi”, “Mladi za Palanku – Sami protiv svih” i “Narodna lista – Zoran Milojković, profesor”.

Na 52 mesta u Bajinoj Bašti u nedelju glasaće 21.462 birača. Skupština ove opštine na Drini ima 45 odborničkih mesta za koja se nadmeću opcije “Aleksandar Vučić – Bajina Bašta, naša porodica”, “Ujedinjeni za Bajinu Baštu”, “Zdrava Srbija – Milan Stamatović”, “SDPS – Marija Milosavljević”, “Izađi, izbori se za Bajinu Baštu – srpski liberali, “Nestranački pokret za Bajinu Baštu”.

Na teritoriji opštine Lučani na 43 biračka mesta pravo glasa ima 14.632 upisana birača. Skupština ima 35 odbornika, a na izborima učestvuju liste “Aleksandar Vučić – Lučani, naša porodica”, “Radomir Ivanović – Saborno, a ne podele – SDPS”, “Zajedno za Lučane”, “Nada za Dragačevo”, “Zvuk pravde – Zajedno za studente – Mirjana Kern”, “Zeleni front za studente – Dragačevo”.

U opštini Aranđelovac glasa se na 41 biračkom mestu, a pravo glasa ima 36.841 građanin. Opština broji 41 odborničko mesto, a na izborima učestvuju opcije “Aleksandar Vučić – Aranđelovac, naša porodica”, “Ruska stranka – Za bolji Aranđelovac”, “Studenti za Aranđelovac – Mladost pobeđuje”, “Koalicija 381 – Ujedinjeni podržavamo mlade” i “Srpski liberali za zeleni Aranđelovac”.

Pravo glasa u Kuli ima 33.283 upisanih birača koji će svoje pravo iskoristiti na 40 biračkih mesta. U Skupštini opštine Kula ima 37 odbornika, a na izborima učestvuju liste “Aleksandar Vučić – Kula, naša porodica”, “Mladi za Kulu”, “Glas mladih opštine Kula”, “Rusinska lista”, “Srpski liberali – za zelenu Kulu”.

Opština Knjaževac ima 22.256 građana sa pravom glasa koji će u nedelju izaći na neko od 65 biračkih mesta. Lokalna skupština ima 40 odborničkih mesta, za koja se nadmeću liste “Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica”, “Promene – dr Igor Milosavljević – Marko Ignjatović”, “Srpski liberali za zeleni Knjaževac”, “Knjaževac uz studente – Čista lista – dr Ivan Milošević”.

U Majdanpeku pravo glasa ima 15.417 upisanih glasača koji će 31 odbornika birati na 41 biračkom mestu. Za mandat u Skupštini opštine Majdanpek nadmeću se opcije “Aleksandar Vučić – Majdanpek, naša porodica”, “Mi odlučujemo – dr Damjan Stevkić”, “Srpski liberali za zeleni Majdanpek”, “Nu dau – Ne dam”.

Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a 21.090 birača glasaće na 31 biračkom mestu. Na izborima u ovoj lokalnoj samoupravi učestvuju opcije “Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica”, “Kladovo ima nas – vreme je za promene”, “Srpski liberali za zeleno Kladovo”.

Užička opština Sevojno ima 19 odbornika, a na pet biračkih mesta glasaće 5.544 građana sa pravom glasa. Za mandate u ovoj opštini takmiče se “Aleksandar Vučić – Sevojno, naša porodica”, “Milan Stamatović – Avram Ilić predsednik GO Sevojno Zdrava Srbija – Zdravo da pobedi”, “Ujedinjeni Sevojno” i “Srpski liberali za zeleno Sevojno”.

(Pančevac/RTS)