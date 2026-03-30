Inspirativna priča doktora Save iz Crepaje

Napustio je specijalizaciju na Banjici da bi lečio svoje selo. Dr Sava Vojnović u Crepaji je lekar, komšija i oslonac dostupan pacijentima u svako doba.

U eri kada mladi medicinski stručnjaci teže ka velikim kliničkim centrima i inostranstvu, dr Sava Vojnović povukao je potez koji je mnoge iznenadio – prestižnu beogradsku kliniku zamenio je seoskom ambulantom u Crepaji. Njegova odluka nije bila beg, već svesni izbor da medicinu vrati čoveku, prenosi TV Insajder.

Put doktora Save bio je pun obrta. Od razočaranja u sistem tokom studija i rada u kol-centru osiguravajuće kuće, preko rada u COVID zoni pančevačke bolnice, pa sve do specijalizacije iz anestezije na beogradskoj Banjici. Iako je živeo svoj san o „vrhunskoj medicini“, duga putovanja i odsustvo od porodice i trojice sinova naterali su ga na preispitivanje prioriteta.

Povratak poverenja i neposredan rad sa ljudima

Danas u ambulanti u Crepaji, dr Sava obavlja preglede koje su meštani ranije morali da zakazuju u Pančevu ili Kovačici, poput ultrazvuka. Ipak, ono što ga izdvaja je lični pristup.

„U bolnici vidite pacijenta sada i ko zna kada. Ovde ja većinu svojih pacijenata viđam svaki dan. Znam kome je dete bolesno, kome roditelji nisu dobro. Ovde čovek zaista može da se bavi medicinom na pravi način“, objašnjava dr Vojnović za Insajder.

Lekar bez radnog vremena

Za meštane Crepaje, dr Sava je uvek dostupan – bilo u ordinaciji, na terenu ili putem mobilnog telefona. On naglašava da rad na selu podrazumeva sve: od mrtvozorstva do potencijalnih porođaja na putu do bolnice. Njegov broj telefona imaju gotovo svi, a on se trudi da uzvrati svaki poziv.

Poruka mladim kolegama

Njegova priča nosi snažnu poruku za sve mlade lekare koji se osećaju izgubljeno u velikim sistemima.

„Niko od nas ne upisuje medicinu da bi se obogatio, već zbog ljudi. Ako se razočarate u velikom gradu, dođite u selo. Tamo će vam se vratiti entuzijazam, jer selo nije kazna – to je mesto gde zaista možete pomoći ljudima“, zaključuje doktor čije ime meštani izgovaraju sa dubokim poštovanjem.

(Insajder)