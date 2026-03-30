Budućnost je stigla u Vršac: Dronovi i digitalni senzori u školskom oglednom polju

Precizna poljoprivreda u Poljoprivrednoj školi „Vršac“ više nije samo poglavlje u udžbeniku, već svakodnevna praksa.

Učenici smerova poljoprivredni tehničar i rukovalac poljoprivredne tehnike započeli su rad sa najsavremenijim poljoprivrednim dronovima i digitalnim instrumentima za analizu zemljišta.

Zahvaljujući trojnom ugovoru o saradnji između škole, PG Popović i kompanije Aeolus DOO, na školskom oglednom polju postavljen je jedinstven ogled. Tokom čitave vegetacije pšenice, stanje useva pratiće se visokopreciznim dronovima na svakih sedam dana. Cilj je pravovremena primena biostimulatora pomoću dronova, kako bi se na kraju uporedili rezultati tretirane i kontrolne parcele.

Pored vazdušnog skeniranja, đaci su imali priliku da savladaju i rad sa digitalnim instrumentima za očitavanje parametara zemljišta. Ovi uređaji precizno mere ishranjenost, vlagu i električnu otpornost zemljišta, omogućavajući rano upozorenje na nedostatak hraniva ili pojavu patogena. Ovu tehnologiju učenicima je predstavio Aleksandar Reljin, bivši profesor škole i stručnjak za preciznu poljoprivredu.

Šta učenici dobijaju ovim projektom?

Sve do leta, budući poljoprivredni stručnjaci direktno će učestvovati u:

Upravljanju i programiranju poljoprivrednih dronova;

Analizi digitalnih podataka sa terena;

Poređenju tradicionalnih i savremenih metoda uzgaja.

Rezultati ovog ogleda biće javno publikovani nakon žetve, a do tada će vršački đaci imati privilegiju da uče na tehnologiji koja menja svetsku poljoprivredu.

(Pančevac)