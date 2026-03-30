Pančevački „Dinamo” zablistao u Šumicama: Popoviću srebro, bronza za Hristinu i Lenu

Džudisti pančevačkog „Dinama” osvojili tri medalje na međunarodnom turniru „Trofej Beograda 2026”.

U Sportskom centru „Šumice” proteklog vikenda, 28. i 29. marta, održan je prestižni međunarodni džudo turnir „Trofej Beograda 2026”. U izuzetno jakoj konkurenciji od preko 930 takmičara iz šest zemalja, Džudo klub „Dinamo” iz Pančeva nastupio je sa 10 takmičara, koji su uspeli da izbore tri odličja – jedno srebro i dve bronze.

Osvajači medalja za Dinamo:

Aleksandar Popović – srebrna medalja (kategorija mlađi kadeti, do 73 kg)

Hristina Dimitrijevski – bronzana medalja (kategorija starije devojčice, do 40 kg)

Lena Ivanović – bronzana medalja (kategorija starije poletarke, do 38 kg)

Iako je konkurencija bila masovna, pančevački borci su još jednom pokazali visok nivo spreme i borbenosti, dostojno predstavljajući svoj grad i klub na jednom od najvećih turnira u regionu.

(Pančevac/S.L)