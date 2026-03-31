Oprez na putovanju: Banalni prekršaji u regionu koji koštaju i do 2.600 evra

Ako planirate putovanje u inostranstvo sopstvenim automobilom, pripremite se na pravila koja ne postoje u Srbiji. Ono što se kod nas smatra „navikom”, u komšiluku vas može koštati više nego ceo odmor.

Hrvatska: Zaboravite na ablendovanje i otvorene prozore

U Hrvatskoj, popularno „upozoravanje” na radar ablendovanjem kažnjava se sa čak 260 evra. Takođe, ako ostavite otvoren prozor na parkiranom vozilu bez nadzora, platićete kaznu od 30 evra.

Grčka: Stroge kazne za pušače i vožnju u papučama

Najdrastičnija kazna u regionu čeka pušače u Grčkoj – ako zapalite cigaretu u vozilu u kojem se nalazi dete mlađe od 12 godina, kazna je 1.500 evra uz oduzimanje vozačke dozvole. Takođe, letnja vožnja u papučama može vas koštati 50 evra.

BiH i Crna Gora: „Škripa guma” i visoke kazne za brzinu

U Bosni i Hercegovini bučno pokretanje automobila, odnosno škripa guma, kažnjava se od 25 do 125 evra.

U Crnoj Gori su propisi rigorozni: za drastično prekoračenje brzine kazna dostiže 2.000 evra ili 60 dana zatvora, dok se vožnja bez Evropskog izveštaja o nezgodi u vozilu kažnjava do 200 evra.

Severna Makedonija: Dnevna svetla su obavezna

Iako su kazne nešto niže, vožnja bez upaljenih dnevnih svetala koštaće vas 15 evra, dok je prolazak kroz crveno svetlo 250 evra.

Tabelarni pregled najtežih prekršaja:

Hrvatska: Brzina (preko 50km/h u naselju) i alkohol (preko 1,5 promila) – do 2.650 evra ili zatvor.

Crna Gora: Preko 1 promila alkohola u krvi – zatvor do 60 dana.

BiH: Dete mlađe od 12 godina na prednjem sedištu – do 500 evra.

Kazna vas čeka na granici

Zabluda je da kazne iz inostranstva ne stižu na adresu. Zahvaljujući video-nadzoru i jedinstvenom registru EU, neplaćena kazna će vas sačekati čim sledeći put pokušate da pređete granicu bilo koje zemlje članice EU ili države u kojoj ste načinili prekršaj.

