Država povećala dečji dodatak: Hiljade porodica obuhvaćene ovom odlukom

Cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak u Srbiji iznosiće od 1. aprila 18.000 dinara, umesto 13.247 dinara, a za jednoroditeljske porodice cenzus je uvećan za 30 odsto i iznosi 23.400 dinara.

Za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije obrazovane u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja, cenzus je uvećan za 20 odsto i iznosi 21.600 dinara.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, dečiji dodatak za porodice koje su ostvarile to pravo, odnosno one čiji ukupan mesečni prihod ostvaren u tri meseca koji predhode mesecu u kome je podnet zahtev po članu porodice ne prelazi 18.000 dinara, iznosi i 4.415,83 dinara

Za jednoroditeljske porodice dečiji dodatak je uvećan za 30 odsto i iznosi 5.740,56 dinara.

Dečiji dodatak za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, kao i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja veći je za 50 odsto i iznosi 6.623,76 dinara.

Za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80 odsto, dečiji dodatak iznosi 7.948,49 dinara.

Navedeno je i da se iznosi dečijeg dodatka usklađuju 1. januara i 1. jula, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za finansijsku podršku porodici sa decom.

Uredbu o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka usvojila je Vlada Srbije 26. marta.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je ranije da je u januaru ove godine dečji dodatak koristilo 81.447 korisnika, odnosno 162.251 dete, dok je u februaru to pravo ostvarilo 80.173 korisnika za 159.674 dece.

