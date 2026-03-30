Uskršnja čarolija u Ivanovu: Kreativne radionice i predstava za najmlađe

Ivanovačke institucije – Mesna zajednica, Dom kulture i Osnovna škola „Moša Pijade“, pirediće narednih dana programe za decu povodom predstojećih praznika.

Najpre se u utorak, 31. marta, pozivaju mališani da dođu u Dom kulture gde će biti održana jedna vesela i kreativna uskršnja radionica.

Tom prilikom, oni će učestvovati u pravljenju ukrasnih venčića i dekorisanju korpica, a ujedno i da se druže i uživaju u prazničnoj atmosferi.

Već sutradan, u sredu, 1. aprila, od 10.30, na istom mestu biće upriličena predstava za decu pod nazivom „Veselje u ritu“, koje će izvesti novosadsko pozorište „Vesela kornjača“.

IVANOVO: Međunarodni dan maternjeg jezika održan po 18. put

IVANOVO: Gomb – dugme koje je spaja