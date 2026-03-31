KK Agrobanat blistao u Čačku: Tamara Majkić bronzana na Prvenstvu Srbije

Protekle nedelje Čačak je bio centar evropskog karatea, ugostivši istovremeno Seniorsko prvenstvo Srbije i jubilarni, 55. međunarodni turnir „Zlatni pojas“. U konkurenciji boraca iz više od 22 države i pred prepunim tribinama hale „Mladost“, takmičari karate kluba „Agrobanat“ još jednom su potvrdili vrhunsku formu osvojivši ukupno pet medalja.

Najveći uspeh ostvarila je Tamara Majkić, koja je u izuzetno jakoj konkurenciji na Prvenstvu Srbije osvojila bronzanu medalju. Nakon zapaženih nastupa na prvenstvima Balkana, Evrope i Sveta, Tamara je potvrdila kontinuitet rezultata i spremnost za najviše domete u seniorskoj kategoriji.

Uspeh kluba upotpunili su mlađi takmičari na „Zlatnom pojasu“. Najsjajnije odličje, zlatnu medalju, osvojio je Branko Mladenovski (muške nade, 2014. godište, A klasa). Kolekciju su obogatile i tri bronze: Una Majkić izborila je dva treća mesta (kategorije ženskih nada i kadetkinja, B klasa), dok se bronzom okitio i pionir Mihalj Halas (2015. godište, B klasa). Odlične nastupe zabeležili su i Nađa Babić i Dušan Ćurčić.

Ovi rezultati su jasan pokazatelj sistemskog rada i velikog potencijala koji „Agrobanat“ neguje u svim uzrasnim kategorijama. Za naše karatiste nema odmora, jer se odmah nastavljaju intenzivne klupske i reprezentativne pripreme za predstojeće domaće i međunarodne izazove.

(Pančevac)