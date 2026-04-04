Veliki dnevni horoskop za 4. april: Šta vam zvezde poručuju ove subote

Ovan (21. mart – 19. april)

Posao: Danas se fokusirajte na završavanje sitnih obaveza kako biste rasteretili glavu.

Ljubav: Strasti su naglašene, ali pazite da impulsivnost ne preraste u nepotrebnu raspravu sa partnerom.

Zdravlje: Puni ste energije, idealno vreme za fizičku aktivnost u prirodi.

Bik (20. april – 20. maj)

Posao: Finansijska situacija stabilna, ali izbegavajte veće kupovine danas.

Ljubav: Žudite za mirom i komforom. Uživajte u zajedničkoj večeri sa voljenom osobom.

Zdravlje: Moguća blaga ukočenost vrata, priuštite sebi masažu ili toplu kupku.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Posao: Merkur vam donosi sjajne ideje. Zapišite ih, biće korisne od ponedeljka.

Ljubav: Vaša harizma je na vrhuncu. Slobodni Blizanci mogu privući pažnju osobe na nekom društvenom događaju.

Zdravlje: Unosite više tečnosti i čuvajte se promaje.

Rak (21. jun – 22. jul)

Posao: Intuitivno osećate u kom pravcu treba da razvijate planove. Ne forsirajte ništa danas.

Ljubav: Potrebna vam je emotivna podrška. Razgovor sa porodicom doneće vam potreban mir.

Zdravlje: Skloni ste melanholiji, okružite se dragim ljudima.



Lav (23. jul – 22. avgust)

Posao: Lider ste u svakom društvu, pa tako i danas. Ljudi od vas traže savet.

Ljubav: Dan za zabavu i izlaske. Ako ste u vezi, partner će biti oduševljen vašom inicijativom.

Zdravlje: Odlično se osećate, srce i cirkulacija su u top formi.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Posao: Perfekcionizam vas može usporiti. Odredite prioritete i ne gubite vreme na detalje.

Ljubav: Analizirate svaki partnerov pokret. Opustite se, nema skrivenih poruka – sve je u redu.

Zdravlje: Pripazite na ishranu, želudac vam je osetljiv na začinjenu hranu.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Posao: Harmonija na radnom mestu (čak i ako radite od kuće) vam je ključna. Uspešan dogovor je na pomolu.

Ljubav: Venera vas inspiriše na romantiku. Danas je dan za lepe gestove i poklone.

Zdravlje: Problemi sa bubrezima ili donjim delom leđa ako ne mirujete.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Posao: Fokusirani ste na transformaciju starih projekata. Vidite priliku tamo gde drugi odustaju.

Ljubav: Tajanstveni ste i privlačni. Partner želi više vaše pažnje, nemojte je uskraćivati.

Zdravlje: Regenerišete se kroz san, spavajte duže.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Posao: Optimistični ste u vezi novih poduhvata. Odličan dan za planiranje putovanja.

Ljubav: Sloboda vam je bitna, ali nemojte zbog toga zapostaviti osobu kojoj je stalo do vas.

Zdravlje: Čuvajte zglobove i tetive pri sportskim aktivnostima.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Posao: Ambiciozni ste, ali subota je – dozvolite sebi malo odmora. Posao neće pobeći.

Ljubav: Ozbiljan razgovor o budućnosti veze mogao bi da se dogodi danas. Budite iskreni.

Zdravlje: Kostobolja ili problemi sa zubima su mogući.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Posao: Originalna rešenja su vaš zaštitni znak. Danas ćete rešiti problem koji vas je dugo mučio.

Ljubav: Potrebna vam je intelektualna stimulacija. Tražite partnera koji može da prati vaše misli.

Zdravlje: Nervni sistem je pod blagom napetošću, meditirajte.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Posao: Maštovitost vam pomaže u kreativnim zadacima. Odličan dan za umetnike i terapeute.

Ljubav: Osećate se povezano sa univerzumom i partnerom na dubljem nivou. Uživajte u tišini udvoje.

Zdravlje: Osetljiva stopala, birajte udobnu obuću za šetnju.

(Pančevac/Društvene mreže)