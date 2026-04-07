Magazin

Jedina frizura koju bi frizeri zabranili: Može postarati svaku ženu 50+

19:00

07.04.2026

Podeli vest:

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Posle 50. godine sve postaje dragocenije: vreme, zdravlje, energija… ali i način na koji sebe vidite u ogledalu. Frizura u tome igra ogromnu ulogu. Može trenutno omekšati crte lica, podići pogled i dati svežinu, ali može i uraditi suprotno — dodati 5, čak i 10 godina.
Postoji jedna frizura koju bi mnogi iskusni frizeri najradije „ukinuli“ ženama iznad 50, jer retko kome laska. Hajde da je razjasnimo i objasnimo zašto.

Koja je to frizura koja najčešće postara? 
To je kombinacija koja izgleda ovako:
duža kosa (ispod ramena), ali bez oblika i volumena;
tanka, suva kosa i ispucali vrhovi;
sitna, neravnomerna trajna (one male „spiralice“ koje razdvoje vlas);
razdeljak tačno po sredini;
jedna, pretamna nijansa (bez pramenova, bez svetlosnog efekta).
Na prvi pogled može delovati „uredno“, ali upravo ova kombinacija često naglasi ono što većina žena želi da ublaži: umor u licu, opuštene linije, proređenu kosu, bore i sivilo tena.

Zašto ova frizura vizuelno dodaje godine? 
1) Sitni uvojci naglašavaju retku kosu
S godinama kosa prirodno može izgubiti gustinu. Sitna trajna često razdvaja pramenove i otkriva teme, pa umesto volumena dobijete efekat još tanje kose, suve teksture i frizure koja deluje zastarelo. Mnoge žene rade trajnu da bi dobile volumen, ali realno: on traje kratko, a kasnije ostanu samo suvoća i „umoran“ izgled.
2) Razdeljak po sredini „spušta“ lice
Razdeljak po sredini najbolje stoji licu koje je jako zategnuto i simetrično. Nakon pedesete se često pojave blaže spušteni kapci, mekša linija vilice i izraženije nazolabijalne bore. Ravna linija po sredini vizuelno „preseče“ lice i povuče fokus na zone koje žena obično želi da omekša. Rezultat: lice izgleda strože i umornije.

Foto: PexelsFoto: Pexels

3) Jednolično tamna boja pravi težak okvir
Kad je kosa u jednoj, tamnoj nijansi (posebno crna ili vrlo tamno smeđa), ona može da „ugasi“ ten, naglasi podočnjake i učini crte oštrijim. Bez pramenova i bez malo svetla oko lica, kosa postaje kao tamni okvir koji dodaje ozbiljnost — i godine.
4) Dužina bez forme vuče lice prema dole
Duga, ali retka kosa bez jasnog reza često visi niz obraze i vrat. To može naglasiti opuštenu kožu vrata, produžiti lice na „težak“ način i dati utisak umora. Umesto da „podigne“, ova dužina često spušta sve linije.
 
Zašto se žene ipak drže ove frizure? 
Strah od promene: „Šta ako mi kratka kosa ne stoji?“
Navika: „Znam kako da je feniram, ne razmišljam.“
Sentimentalnost: „Ovu frizuru nosim godinama.“
Ali ono što je laskalo sa 30, sa 55 može raditi protiv vas. Lice se menja, ten se menja, kosa se menja — i frizura treba da prati te promene.

Šta je bolja ideja (bez drastičnih promena)?
Ako želite „podmlađujući“ efekat, frizeri najčešće preporučuju:
rez do ramena ili malo iznad, sa jasnom formom;
mekani slojevi za volumen (ne sitna trajna);
boja sa pramenovima / balayage, svetlije nijanse oko lica;
razdeljak blago sa strane (odmah „otvara“ pogled);
zdravi vrhovi i sjaj (jer sjaj = mladolikost ).

Najvažnije je da zapamtite: nije problem u godinama, nego u frizuri koja ostaje zarobljena u prošlosti. Kosa se s vremenom menja – postaje tanja, suvša, drugačije pada, a i crte lica više ne traže isto što su tražile pre 20 godina. Zato frizura koja je nekada bila „sigurna opcija“, danas može raditi protiv vas.

(megathemes.info)

Tagovi

frizure koje podmlađuju greške sa kosom nega kose posle pedesete rizure za žene 50+

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.