Jedina frizura koju bi frizeri zabranili: Može postarati svaku ženu 50+
Posle 50. godine sve postaje dragocenije: vreme, zdravlje, energija… ali i način na koji sebe vidite u ogledalu. Frizura u tome igra ogromnu ulogu. Može trenutno omekšati crte lica, podići pogled i dati svežinu, ali može i uraditi suprotno — dodati 5, čak i 10 godina.
Postoji jedna frizura koju bi mnogi iskusni frizeri najradije „ukinuli“ ženama iznad 50, jer retko kome laska. Hajde da je razjasnimo i objasnimo zašto.
Koja je to frizura koja najčešće postara?
To je kombinacija koja izgleda ovako:
duža kosa (ispod ramena), ali bez oblika i volumena;
tanka, suva kosa i ispucali vrhovi;
sitna, neravnomerna trajna (one male „spiralice“ koje razdvoje vlas);
razdeljak tačno po sredini;
jedna, pretamna nijansa (bez pramenova, bez svetlosnog efekta).
Na prvi pogled može delovati „uredno“, ali upravo ova kombinacija često naglasi ono što većina žena želi da ublaži: umor u licu, opuštene linije, proređenu kosu, bore i sivilo tena.
Zašto ova frizura vizuelno dodaje godine?
1) Sitni uvojci naglašavaju retku kosu
S godinama kosa prirodno može izgubiti gustinu. Sitna trajna često razdvaja pramenove i otkriva teme, pa umesto volumena dobijete efekat još tanje kose, suve teksture i frizure koja deluje zastarelo. Mnoge žene rade trajnu da bi dobile volumen, ali realno: on traje kratko, a kasnije ostanu samo suvoća i „umoran“ izgled.
2) Razdeljak po sredini „spušta“ lice
Razdeljak po sredini najbolje stoji licu koje je jako zategnuto i simetrično. Nakon pedesete se često pojave blaže spušteni kapci, mekša linija vilice i izraženije nazolabijalne bore. Ravna linija po sredini vizuelno „preseče“ lice i povuče fokus na zone koje žena obično želi da omekša. Rezultat: lice izgleda strože i umornije.
3) Jednolično tamna boja pravi težak okvir
Kad je kosa u jednoj, tamnoj nijansi (posebno crna ili vrlo tamno smeđa), ona može da „ugasi“ ten, naglasi podočnjake i učini crte oštrijim. Bez pramenova i bez malo svetla oko lica, kosa postaje kao tamni okvir koji dodaje ozbiljnost — i godine.
4) Dužina bez forme vuče lice prema dole
Duga, ali retka kosa bez jasnog reza često visi niz obraze i vrat. To može naglasiti opuštenu kožu vrata, produžiti lice na „težak“ način i dati utisak umora. Umesto da „podigne“, ova dužina često spušta sve linije.
Zašto se žene ipak drže ove frizure?
Strah od promene: „Šta ako mi kratka kosa ne stoji?“
Navika: „Znam kako da je feniram, ne razmišljam.“
Sentimentalnost: „Ovu frizuru nosim godinama.“
Ali ono što je laskalo sa 30, sa 55 može raditi protiv vas. Lice se menja, ten se menja, kosa se menja — i frizura treba da prati te promene.
Šta je bolja ideja (bez drastičnih promena)?
Ako želite „podmlađujući“ efekat, frizeri najčešće preporučuju:
rez do ramena ili malo iznad, sa jasnom formom;
mekani slojevi za volumen (ne sitna trajna);
boja sa pramenovima / balayage, svetlije nijanse oko lica;
razdeljak blago sa strane (odmah „otvara“ pogled);
zdravi vrhovi i sjaj (jer sjaj = mladolikost ).
(megathemes.info)