Vučić razgovrao sa Orbanom o ugrožavanju gasne infrastrukture kod Kanjiže

Pronađena su dva ranca i dva velika paketa eksploziva sa štapinima, a ima i drugih tragova, rekao je predsednik Aleksandar Vučić povodom akcije policije i Vojske Srbije u opštini Kanjiža.

Predsednik Vučić rekao je da su jedinice vojske i policije, koje od jutros pretražuju teren u opštini Kanjiža u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture, pronašle eksploziv razorne moći.

„Upravo sam završio telefonski razgovor sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, u kojem sam ga upoznao sa prvim rezultatima istrage naših vojno-policijskih organa, u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku“, objavio je predsednik Vučić na Instagramu.

Naše jedinice su, dodaje, pronašle eksploziv razorne moći i štapine neophodne za njegovo aktiviranje.

„Obavestio sam premijera Orbana da ćemo ga informisati o daljem toku istrage“, rekao je Vučić.

Predsednik je, obilazeći radove na gradilištu Ekspa 2027, naveo da su pronađena dva ranca i dva velika paketa eksploziva sa štapinima, a da ima i drugih tragova.

„Vojska, kontraobaveštajne službe i Vojnobezbednosna agencija odmah su reagovale kako bi zaštitile kompresorsku stanicu i gasovod“, istakao je Vučić.

Predsednik je istakao da je Vojska Srbije uspela da predupredi akciju protiv vitalnih interesa zemlje, kao i da će se Srbija nemilosrdno obračunati sa svakim ko misli da ugrožava njenu vitalnu infrastrukturu.

Kako je dodao, kasnije se može razgovarati o detaljima do koje će doći vojska, pre svega kontraobaveštajna služba, odnosno Vojnobezbednosna agencija.

„Svi oni koji su dobili zadatak za očuvanje ključne gasne infrastrukture obaveštavaće vas tokom dana. Ovo mnogo toga menja i u našem odnosu. Mi kompresorsku stanicu branimo bukvalno kao Kragujevac i Niš. Tamo ne može ptica da proleti što dodatno, inače, snaži odbranu Šumadije, Pomoravlja, Braničeva. Ali ovo se desilo na severu Vojvodine. Sreća pa su naše obaveštajne službe uradile dobar posao“, naveo je Vučić.

Izrazio je očekivanje da će ovaj problem biti rešen bez ljudskih žrtava i bez bilo kakvih tragičnih posledica.

„Postoje određeni tragovi o kojima ne mogu da govorim. Tamo je veliki prostor, tamo je i neko veliko jezero pa su dugo, dugo tražili i helikopterske jedinice su mnogo pomogle. Ali očigledno da nas svetske, odnosno geopolitičke igre neće ostaviti na miru i zato moramo da pokažemo najviši stepen borbene sposobnosti. Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim ko misli da ugrožava vitalnu infrastrukturu Republike Srbije. Nemilosrdno“, naglasio je predsednik.

Prema njegovim rečima, u pitanju je takva razorna moć eksploziva, a bili su i štapini pronađeni, da je moglo mnogo ljudi da ugrozi, kao i da nanese štetu veliku za više dana.

(Pančevac/RTS)