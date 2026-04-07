Kanalizacija stiže u Guduricu i Veliko Središte

Radovi obuhvataju izgradnju kompletne mreže u ovim naseljima, ali i strateški važan povezni cevovod ka Vršcu, kao i savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Stanovnici Gudurice i Velikog Središta do polovine 2027. godine dobiće modernu kanalizacionu mrežu. Realizacija ovog kapitalnog projekta, vrednog oko 850 miliona dinara (bez PDV-a), teče planiranom dinamikom nakon što je ugovor potpisan prošle godine, prenosi RTV Pančevo.

Prema rečima Aleksandra Šmita, rukovodioca Sektora vodovod i kanalizacija u JKP „Drugi oktobar“, radovi obuhvataju izgradnju kompletne mreže u ovim naseljima, ali i strateški važan povezni cevovod ka Vršcu, kao i savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Širenje mreže na seoska područja

Dok je sam grad Vršac trenutno pokriven kanalizacijom u visokih 95 odsto, fokus preduzeća se sada prebacuje na okolna mesta.

„Plan je da se u narednim godinama sva veća sela postepeno povežu na gradski sistem,“ istakao je Šmit.

Ekološka zaštita i budući planovi

Uspešan primer ovakvih investicija je naselje Pavliš, gde je mreža već izgrađena kako bi se primarno zaštitilo izvorište podzemnih voda kojima se grad snabdeva. Sledeći na listi prioriteta za rešavanje pitanja odvođenja otpadnih voda su naseljena mesta Uljma i Izbište.

(RTV Pančevo)