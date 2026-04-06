VJT: Studentkinja Filozofskog fakulteta nije bila pod uticajem lekova

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je da obdukcioni nalaz koji su danas dobili pokazuje da je smrt 25-godišnje Milice Ž, čije je telo pronađeno 26. marta na platou ispred Filozofskog fakulteta, nastupila usled povreda nastalih padom sa visine.

U saopštenju je navedeno da toksikološkim analizama nije detektovano prisustvo lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Više javno tužilaštvo u Beogradu navodi da će nastaviti predistražni postupak povodom smrti M.Ž. i okolnosti pod kojima je došlo do zapaljenja pirotehničkih sredstava na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

