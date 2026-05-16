Vučić najavio oštar obračun sa onima koji krše ovlašćenja u vojsci i policiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je građanima, kako je naveo, “dosta onih koji im na svakom mestu govore: znaš li ti ko sam ja“.

Vučić je u oštroj izjavi rekao da će država promeniti zakonski okvir kako bi sprečila pripadnike policije i vojske da obavljaju poslove van svojih ovlašćenja, posebno u vezi sa obezbeđivanjem privatnih lica i navodnim kriminalnim strukturama.

– Ako neko počini najteže krivično delo, a završavao je školu u Kamenici i posle toga mirno sedne i popije piće, dok smo mi kao država ulagali u njega… Ti nemaš šta da tražiš u policiji ili vojsci – rekao je Vučić.

On je najavio da će biti uvedene mere prema kojima će svaki pripadnik službi bezbednosti za koga se utvrdi da radi poslove mimo dozvoljenih nadležnosti, poput obezbeđivanja tajkuna ili kriminalnih grupa, biti isključen iz službe.

– E ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji. U vojsci važi isto! Šta smo mi?! Budale?! – poručio je predsednik.

Vučić je naveo da, prema njegovim rečima, takva praksa traje decenijama i da će biti prekinuta.

– Promeniću to, garantujem! Pola njih zna u svakom trenutku ko je narko-diler. Ako znaš, zašto je taj na slobodi? Zato što ga mi čuvamo. Kad kažem “mi”, mislim država, ovako ili onako. Dosta je bilo! Kažu da toga ima u drugim državama… Neka ima, ovde neće da bude dok ne iskorenimo podrepaše i grane crnogorskih klanova koji nam ubijaju zemlju – rekao je Vučić.

Dodao je da će država, kako je naveo, obračunati sa pojavama koje povezuje sa kriminalnim strukturama i „podrepašima i ograncima klanova“, ističući da takve pojave neće biti tolerisane.

(Pančevac)

