Vasiljević o zločinu na Senjaku: Privedeno 10 osoba, neće biti niko zaštićen od odgovornosti

Direktor policije Dragan Vasiljević saopštio je danas da je u okviru istrage o nestanku muškarca A. N., koji je nestao 12. maja, kao i sumnji na izvršenje više teških krivičnih dela, privedeno ukupno 10 osoba, među kojima se nalaze i četiri policijska službenika. Dodao je da će svi biti sprovedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Vasiljević je, obraćajući se zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, naveo da policija intenzivno postupa po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i da se prikupljaju svi dostupni dokazi sa lica mesta, okoline i drugih lokacija koje su označene kao sumnjive.

– U vezi sa događajem na Senjaku, u ugostiteljskom objektu ‘27’, angažovani su maksimalni kapaciteti policije od momenta prijave nestanka – rekao je Vasiljević, dodajući da se sumnja na izvršenje više teških krivičnih dela.

On je istakao da su svih 10 privedenih osoba zadržane i da će tokom dana biti predati tužilaštvu.

– Zaštićenih nema, niti će ih biti – naveo je direktor policije.

Prema njegovim rečima, u istragu je uključeno više od 200 pripadnika Uprave kriminalističke policije, kao i Specijalna antiteroristička jedinica koja pretražuje šire područje oko Beograda u potrazi za mogućim tragovima.

Vasiljević je dodao da policija nastavlja intenzivnu potragu za telom nestalog muškarca, ukoliko se potvrdi sumnja da je žrtva ubistva, i izrazio očekivanje da će u narednim satima ili danima biti dostupne nove informacije.

On je podržao apel predsednika Srbije Aleksandra Vučića upućen medijima da ne objavljuju nepotvrđene informacije, naglasivši da su zvanični izvori Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo.

– Neće biti niko zaštićen od odgovornosti, ukoliko je učestvovao u izvršenju ovog krivičnog dela – zaključio je Vasiljević.

*Pan;evac(