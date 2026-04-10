Južni Banat

Jubilarni 30. „Crepajački fijaker“ drugog dana Vaskrsa: Banatska ravnica u znaku tradicije i lipicanera

11:00

10.04.2026

Podeli vest:

Foto: Printscreen/ilustracija

CREPAJA – Jedna od najprestižnijih manifestacija u regionu, međunarodna smotra zaprežnih konja i fijakera, ove godine slavi svoj veliki jubilej. U ponedeljak, 13. aprila, drugog dana Vaskrsa, stadion „Sto topola“ u Crepaji postaće centar konjarstva, okupljajući najbolje odgajivače i najlepše zaprege iz zemlje i inostranstva.
Smotra „Crepajački fijaker 2026“, koju organizuje Konjički klub „Lipicaner“, već tri decenije čuva od zaborava duh starog Banata. Posetioci će od 12 časova moći da uživaju u paradi svečano ukrašenih fijakera, gracioznosti lipicanera i majstorstvu vrhunskih kormilara.
Ovaj događaj nije samo takmičenje, već živa slika kulturne baštine i ponos turističke ponude Crepaje. Organizatori pozivaju sve ljubitelje konja i tradicije da dođu i podrže manifestaciju koja punih 30 godina dostojno promoviše lepotu vojvođanske ravnice.

(Pančevac)

Tagovi

crepaja Crepajački fijaker 2026 fijakerijada Banat Konjički klub Lipicaner međunarodna smotra zaprega smotra konja Crepaja stadion Sto topola Uskrs u Crepaji

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.