Jubilarni 30. „Crepajački fijaker“ drugog dana Vaskrsa: Banatska ravnica u znaku tradicije i lipicanera

CREPAJA – Jedna od najprestižnijih manifestacija u regionu, međunarodna smotra zaprežnih konja i fijakera, ove godine slavi svoj veliki jubilej. U ponedeljak, 13. aprila, drugog dana Vaskrsa, stadion „Sto topola“ u Crepaji postaće centar konjarstva, okupljajući najbolje odgajivače i najlepše zaprege iz zemlje i inostranstva.

Smotra „Crepajački fijaker 2026“, koju organizuje Konjički klub „Lipicaner“, već tri decenije čuva od zaborava duh starog Banata. Posetioci će od 12 časova moći da uživaju u paradi svečano ukrašenih fijakera, gracioznosti lipicanera i majstorstvu vrhunskih kormilara.

Ovaj događaj nije samo takmičenje, već živa slika kulturne baštine i ponos turističke ponude Crepaje. Organizatori pozivaju sve ljubitelje konja i tradicije da dođu i podrže manifestaciju koja punih 30 godina dostojno promoviše lepotu vojvođanske ravnice.

