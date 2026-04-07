Stižu teška vremena u Evropi: Vučić upozorio na nestašice nafte i derivata, očekuje nastavak rata

18:00
07.04.2026
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je danas, nakon konsultacija sa političkim strankama, da svetu i Evropi predstoji ozbiljna i dugotrajna kriza, ističući da će posledice biti teške i da Srbija mora da se pripremi za izazove koji dolaze.
– Predstoji nam veoma teško vreme u Evropi. To nije pitanje samo nafte, iako će i tu biti velikih problema, već čitavog lanca snabdevanja i funkcionisanja industrije – rekao je Vučić.
On je naveo da očekuje produžetak globalnih kriza i sukoba, što će dodatno destabilizovati tržišta i ekonomije.
– Očekujem nastavak ratnih sukoba, a to će dovesti ne samo do nestašica nafte, već i plastike, delova za ključne industrije, što će pogoditi i našu zemlju – istakao je Vučić.
Prema njegovim rečima, posebno zabrinjava stanje u poljoprivredi i proizvodnji hrane.
– Nedostatak đubriva na svetskom tržištu dovešće do drastičnog smanjenja proizvodnje hrane, i kvantitativno i kvalitativno – rekao je predsednik.
Vučić je naglasio da će država preduzeti mere kako bi zaštitila građane u slučaju pogoršanja situacije.
– Građani Srbije imaće dovoljno hleba, mleka, ulja, šećera i svega neophodnog za život. Ako budemo morali, donećemo mere kako bismo zaštitili interese naših građana – poručio je.
Dodao je da kriza neće biti kratkotrajna.
– Ovo neće skoro stati. Čak i kada se nešto privremeno smiri, to može trajati dan ili dva. Posledice će biti dugotrajne i teške za sve – rekao je Vučić.
Govoreći o konsultacijama sa političkim akterima, predsednik je istakao da su glavne teme bile spoljnopolitička orijentacija Srbije i mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora.
– Uvek sam želeo da se konsultujem sa svim političkim faktorima kako bismo sagledali situaciju i pronašli način da spustimo tenzije u društvu – naveo je Vučić.
On je dodao da će konačne stavove izneti nakon razgovora sa svim relevantnim političkim predstavnicima.
– Saslušaću sve političke stranke, pa ću tek onda izaći sa jasnim stavom i zaključcima – rekao je predsednik Srbije.
(Pančevac)