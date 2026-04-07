Ministar na stvo: Ovo su detalji nesreće na gradilištu u Beogradu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da je danas oko podneva na gradilištu na izgradnji mosta preko reke Save u Beogradu došlo do nesreće u kojoj je jedan radnik, državljanin Kine, izgubio život, a dva radnika su povređena.

– Sa dubokim žaljenjem obaveštavamo javnost da je danas oko podneva na gradilištu na izgradnji mosta preko reke Save u Beogradu došlo do nesreće u kojoj je jedan radnik, državljanin Kine, izgubio život. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izražava iskreno saučešće porodici nastradalog kineskog radnika. U ovom teškom trenutku, naše misli su uz porodicu nastradalog i uz dva povređena radnika – navelo je ministarstvo.

Nadležni organi su odmah po saznanju izašli na lice mesta i u toku je utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je do nesreće došlo, kažu u ministarstvu.

Nakon što sve činjenice budu utvrđene, javnost će biti blagovremeno obaveštena o svim relevantnim saznanjima, saopštilo je ministarstvo.

