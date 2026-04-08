In memoriam: Preminuo Duško Vujošević

Tužne vesti pogodile srpski sport, napustio nas je legendarni trener Duško Vujošević. Duško Vujošević je rođen u Podgorici 3.marta 1959.

Trenerskim poslom počeo je da se bavi 1976. Do 1982. radio je sa mlađim kategorijama u Partizanu. Sledeću sezonu je proveo u OKK Beogradu, gde je vodio juniorsku ekipu koja je osvojila Prvenstvo Jugoslavije. Te godine radio je i sa prvim timom OKK Beograda.

Posle odsluženja vojnog roka, godinu dana je radio u Mladosti iz Zemuna, a pred sezonu 1985/86 vratio se u Partizan, gde je postao pomoćni trener prvog tima. Posle smene prvog trenera, tokom sezone 1986/87, u 27. godini života, postajo je prvi trener Partizana i iste sezone osvajio titulu prvaka Jugoslavije.

U sezoni 1987/88 Vujošević je predvodio Partizan do fajnal-fora Kupa evropskih šampiona u Ganu, na kom je Partizan osvojio treće mesto. Vujošević je vodio Partizan i u sledećoj sezoni, 1988/89, kada je osvojio Kup Radivoja Koraća i Kup Jugoslavije.

U sezoni 1989/90 Vujošević je bio je prvi trener španske Uelve iz Granade, da bi se posle toga vratio u Partizan, koji je vodio u sezoni 1990/91 i stigao do finala plej-ofa, u kom je poražen od ekipe POP 84.U sezoni 1991/92 bio je prvi trener KK CRVENA ZVEZDA. Od 1992. do 1998. radio je u Italiji, gde je vodio ekipe Breše, Pistoje i Skavolinija. Po povratku iz Italije Vujošević je u sezoni 1998/99 bio šef stručnog štaba podgoričke Budućnosti, a od 1999. do 2001. dve sezone je vodio beogradski Radnički.

Od povratka u Partizan, 2001, osvojio je devet titula prvaka države (2002, 2003, 2004, 2005, 2006 , 2007, 2008, 2009 i 2010) i cetiri Kupa (2002, 2008, 2009, 2010), i regionalnu NLB ligu cetiri puta ( 2007, 2008, 2009, 2010) čime je postao najtrofejniji trener u istoriji kluba.

Kao trener juniorske reprezentacije Jugoslavije osvojio je Prvenstvo Evrope u Vrbasu 1988. godine i četvrto mesto na Svetskom juniorskom prvenstvu 1991. Duško Vujošević je trener koji je poznat po izvanrednom radu sa mladim igračima.

U proleće 2003. postavljen je za selektora seniorske reprezentacije Srbije i Crne Gore, sa kojom je na Evropskom prvenstvu u Švedskoj osvojio šesto mesto.

Duško Vujosević je bio selektor Bosne i Hercegovine košarkaške reprezentacije.

