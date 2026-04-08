Božanstveni bazar u bašti Galleria kaffe-a: Subota rezervisana za rukotvorine i humanost

Nakon kratkog odlaganja zbog kiše, Božanstveni bazar konačno otvara svoje kapije u Pančevu! U subotu, 11. aprila, od 12 do 18 časova, bašta Galleria kaffe-a pretvoriće se u šareni kutak ispunjen kreativnošću, unikatnim proizvodima i pozitivnom energijom.

Podrška malim brendovima i deci iz „Zvuka srca“

Ovaj bazar, koji se nakon tri uspešna izdanja prošle godine po prvi put održava u našem gradu, okuplja najbolje rukotvorce i male domaće brendove iz Pančeva i Beograda. Posetioci će imati priliku da pronađu unikatne praznične poklone, dekoraciju i ručno rađene proizvode.

Poseban značaj ovogodišnjem bazaru daju dragi gosti – deca iz udruženja „Zvuci srca“. Oni će predstaviti svoje autentične proizvode koje sami izrađuju, a kupovinom njihovih radova direktno podržavate njihov rad i inkluziju.

Svi su dobrodošli (i kućni ljubimci!)

Organizatori ističu da je atmosfera bazara pre svega prijateljska i opuštena.

🎟️ Ulaz: Slobodan za sve posetioce.

🐾 Pet friendly: Povedite svoje četvoronožne prijatelje, jer su i oni kod nas rado viđeni gosti.

Detalji događaja:

📅 Kada: Subota, 11. april 2026.

⏰ Vreme: 12:00 – 18:00 č.

📍 Gde: Bašta Galleria kaffe-a, Pančevo.

Ne propustite priliku da podržite lokalne kreativce, učinite dobro delo i uživate u prolećnom popodnevu. Vidimo se na bazaru!

(Pančevac)