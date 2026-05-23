ZJZ Pančevo: Dodeljene nagrade za najbolje dečije radove

PANČEVO – U prostorijama Zavoda za javno zdravlje Pančevo svečano su dodeljene diplome autorima najboljih radova u Južnobanatskom okrugu na konkursima realizovanim tokom 2025. godine. Nagrađeni radovi nastali su u okviru tri edukativne teme: „Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom“, „Majčino mleko – za zdraviju planetu“ i „Pravo na hranu da ima svako – pokaži kako“.

Pored priznanja na nivou okruga, radovi nekoliko talentovanih učesnika iz Južnog Banata proglašeni su za najbolje i na republičkom nivou.

Ova svečanost bila je prilika da svi nagrađeni dobiju zaslužene nagrade. Organizatori ističu da je ipak najveći dobitak znanje koje su deca stekla, a koje će pravu vrednost pokazati u budućnosti kroz primenu zdravih stilova života.

Dodela diploma deci i zahvalnica školama i predškolskim ustanovama organizovana je u okviru obeležavanja Nedelje zdravlja usta i zuba. Tim povodom, događaju su se pridružili i saradnici iz Doma zdravlja Pančevo.

Stručni tim iz Službe stomatološke zdravstvene zaštite, koji su činile dr Aleksandra Krestić Stanić, prim. dr Verica Stefanov i stomatološka sestra Radica Pavić, održao je edukativni razgovor sa prisutnima:

* Najmlađi učesnici – učili su o pravilnoj higijeni usta i zuba kroz interaktivnu priču.

* Roditelji – dobili su korisne savete i smernice u vezi sa očuvanjem oralnog zdravlja svoje dece.

Zavod za javno zdravlje Pančevo čestitao je svim nagrađenima i učesnicima, te uputio poziv predškolskim ustanovama i osnovnim školama u okrugu da nastave sa učešćem i na konkursima koji se organizuju u 2026. godini.

