Važno za sve građane: Rok za poreske obaveze pomeren, imate vremena do 14. aprila

Rok za izmirenje poreskih obaveza koje dospevaju 13. aprila, zbog vaskršnjih praznika pomera se na 14. april, saopšteno je danas iz Poreske uprave Srbije.

Saglasno odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, neradni dani u Poreskoj upravi Republike Srbije su 10. i 13. april ove godine.

Rok za podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec mart, kao i poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec mart od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o Porezu na dodatu vrednost pomera se na prvi radni dan, odnosno 14. april 2026. godine, navedeno je u saopštenju.

